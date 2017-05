Blagoslov traktorjev, unimogov…

9.5.2017 | 16:30

Ribnica - Poleg blagoslova konj in konjarjev, ki ga že vrsto let opravijo na Štefanovo, to je 26. decembra, na Ribniškem že osmo leto strojni krožek Urban pripravlja enak obred tudi za lastnike traktorjev, unimogov, MB traktorjev in oldtimerjev.

Blagoslov je na igrišču pri Svetem Gregorju za 160 kmetijskih strojev in njihovih latnikov, z območja občin Kočevja, Ribnice, Velikih Lašč, Sodražice, Loškega Potoka, Cerknice in Iga, ki ga pokriva strojni krožek Urban, vodil ribniški kaplan Bernard Rožman.

Med pisano množico raznolikih traktorjev - večina jih je bila sodobno opremljenih, s povprečno ceno od okoli 80 tisoč evrov, so bili tudi trije udeleženci odmevnega blagoslova v Nemčiji, s traktorji oldtimerji. Strojni krožek Urban ima okoli 80 članov, lani pa je praznoval 20- letnico ustanovitve. Glavna pobudnika za blagoslov sta bila župnik pri Svetem Gregorju Andrej Mulej in takratni, večletni predsednik strojnega krožka, ki ga od lani vodi Milan Kaplan iz Velikih Lašč, Jože Marolt.

M. Glavonjić