Opero Deseti brat bo zložil Aleš Makovac

9.5.2017 | 13:30

Irena Yebuah Tiran je na novinarski konferenci povedala, da sodelovanje pri operi Deseti brat vidi tudi kot osebni umetniški izziv. (Foto: I. Vidmar)

Aleš Makovac

Novo mesto - Deseti brat bo tretja opera, ki jo bo na oder v tretjem letu svojega delovanja postavila Vokalna akademija Jurija Slatkonje, v avtorski vlogi pa bo mladega skladatelja Toma Kobeta, ki je napisal glasbo za operi Krst pri Savici in Pod svobodnim soncem, nasledil njegov mentor Aleš Makovac, ki piše glasbo na posodobljen libreto Mirka Mahniča, ki jo je ta napisal leta 1951 za opero Radka Poliča.

Na današnji novinarski konferenci v Zavodu Friderika I. Barage je opero, ki bo premiero doživela 22. novembra, avtor Aleš Makovac označil za zahtevno delo, saj se več zgodb, umeščenih v obdobje marčnih revolucij, dogaja na različnih prizoriščih. Scensko Makovac Desetega brata postavlja v današnji čas. Zaradi zelo omejenega prostora na odru Kulturnega centra Janeza Trdine, kjer načrtujejo izvedbo najmanj enajstih ponovitev, bo pevce spremljal komorni orkester, ki ga je Makovac označil za modificiran Schrammelov kvartet in klavir, kar naj bi predstavljalo zametek opernega orkestra.

Glasbeni jezik Makovčevega Desetega brata sodi v romantiko in pozno romantiko, kot je napovedal na novinarski konferenci pa namerava uporabiti tudi dvanajsttonsko in celotonske lestvice, čeprav delo ne bo avantgardno. "Prvič naša opera pripoveduje zgodbo o navadnih ljudeh, kakršni, žal, živijo tudi danes," je povedal Makovac. V Jurčičevem romanu Martinek Spak umre že prej, v Makovčevi operi pa bo umrl šele na koncu in za njim ostanejo le pošvedrani čevlji, ki jih je, pozlačene, oblikovalka Mojca Papič uporabila tako na plakatu kot tudi na ostalih tiskovinah.

"V Novem mestu očitno nastaja glasbeno gledališče, katerega glavna protagonista sta Zavod Friderik I. Baraga in Zavod Novo mesto. Dokazujemo, da se da tudi z lastno produkcijo napolniti deset dvoran. Te stvari hodijo gledat naši ljudje, vse skupaj pa že prerašča naše organizacijske in prostorske zmožnosti, predvsem je problem ustrezna dvorana. Upam, da bomo sposobni Dolenjsko postaviti na višjo raven," je še povedal Aleš Makovac.

Izvršni producent opere Deseti brat Bojan Bencik je tokratni projekt ocenil kot precej bolj zahtevnega od lanskega (Pod svobodnim soncem), zato so se ga lotili že na začetku leta. "Libreto je napisan, uglasbeno je že tudi prvo dejanje. Načrtujemo najmanj dvanajst predstav, od tega bo ena v okviru Novomeškega abonmaja, k ogledu pa smo povabili tudi osnovne šole. Pet predstav za osnovne šole je že 'prodanih', odzvale pa so se predvsem posavske šole. Z vajami bodo solisti začeli v začetku junija, intenzivne vaje vseh petdesetih nastopajočih pa se bodo začele septembra. Prvič sodelujemo tudi s folklornim društvom Kres. Potekajo tudi že dogovori za gostovanje v tujini - koroški Slovenci namreč želijo, da bi 8. decembra gostovali v Celovcu. Prihodnje leto si želimo, da bi opero Deseti brat izvedli tudi na prostem," načrte niza Bojan Bencik.

Vlogo umetniške vodje solistov pa tudi glavno žensko vlogo, vlogo Manice, tudi tokrat prevzema novomeška mezzosopranistka Irena Yebuah Tiran: "Ko me je Aleš Makovac prvič povabil k sodelovanju, sem se odzvala, da s tem podprem Novo mesto in mu na nek način vrnem, kar je vložilo v mojo umetniško pot, zdaj pa sodelovanje zame predstavlja tudi že umetniški izziv," pravi.

Zaradi večjega števila predstav bodo imeli dvojno zasedbo, za vsako solistično vlogo po dva pevca, vsak pa bo pel polovico predstav. Povabilu so se odzvali vsi pevci, ki so sodelovali že lani, in tudi novi. Tako bodo nastopili Rok Bavčar, ki bo tudi tokrat nastopil v glavni vlogi, Katja Konvalinka, Janko Volčanšek, Siniša Hapač, Matjaž Stopinšek, Klemen Torkar, Domingo Stasi, Andrej Debevec, Anton Habjan, Diego Barrios Ross, Lucas Somoza Osterc, Valerija Šoster in mladi baritonist Jaka Mihelač.

"Ena od pomembnih vlog, vloga mojega brata, bo tokrat pripadla desetletnemu dečku, ki ga bomo izbrali na avdiciji, na katero vabimo naj straši in glasbeni pedagogi pripeljejo glasovno nadarjene fante, ki bi želeli nastopiti," je še dodala Irena Yebuah Tiran.

Sodelovanje Zavoda Novo mesto v projektu je predstavila Vesna Dular, ki je med drugim izrazila upanje, da bo Novo mesto dobilo prizorišče, kakršnega potrebujejo, saj ima Trdinova dvorana v Kulturnem centru Janeza Trdine zaradi neustreznega odra in zato, ker nima zaodrja, zelo omejene možnosti za uprizarjanje tovrstnih predstav. Rešitev težav je možna ali s prenovo in dograditvijo Trdinove dvorane ali pa z gradnjo nove dvorane, a ne za eno ne za drugo ni še niti idejnih načrtov še manj pa načrtovanega denarja, obstajajo le pobožne želje.

Pokroviteljsko vlogo novomeške občine, ki bo k 50.000 evrov težkemu proračunu opere Deseti brat primaknila štiri tisoč evrov, je predstavila direktorica novomeške občinske uprave Vida Čadonič Špelič, ki je ustvarjalcem opere dejala, da z njihovo dejavnostjo Novo mesto postaja bolj mesto.

Vokalno akademijo Jurija Slatkonje je predstavil podpredsednik društva Rok Miklič, ki je k sodelovanju povabil tudi nove pevce, saj želijo zbor, ki bo nastopil v operi Deseti brat, še okrepiti.

Igor Vidmar

