Kočevski dijaki o varni vožnji z mopedom

9.5.2017 | 19:05

Kočevje - Danes je med 9. uro in 12. uro na parkirišču pred Športno dvorano v Kočevju potekala preventivna delavnica za varno udeležbo voznikov enoslednih vozil, namenjena pa je bila predvsem dijakom srednjih šol. Delavnico so izvedli policisti Policijske postaje Kočevje v sodelovanju s šolo vožnje Krkovič iz Kočevja.

Pomočnik Komandirja Policijske postaje Kočevje Sebastjan Kužnar je predstavil vlogo in naloge policije pri nadzoru cestnega prometa z željo, da bi se slednji mladostnik - voznik enoslednega motornega voznika, ki za vožnjo v cestnem prometu potrebuje vozniško dovoljenje, pred vožnjo

tovrstnega motornega vozila v cestnem prometu usposobil, kot to določa zakonodaja, torej v šoli vožnje. Ob tem je bila izpostavljena vloga usposabljanja in izobraževanja v cestnem prometu, ki je še kako pomembna za izboljšanje varnosti cestnega prometa.

Po pozdravnem govoru je učitelj vožnje predstavil pogoje in potek usposabljanja za pridobitev AM, A1, A2 in A kategorije, pokazal in predstavil je pomen "pravilne" motoristične opreme in njene pravilne uporabe.

Policist motorist Policijske postaje Kočevje Matej Osterman je na poligonu prikazal elemente varne vožnje motornega kolesa, ki je prav tako sestavni del usposabljanja v šoli vožnje.

Ob koncu so si dijaki ogledali opremo, ki jo policisti uporabljajo pri nadzoru cestnega prometa, policisti (Marjan Ferko, Boštjan Ruckl in Eva Grasselli iz PP Kočevje) pa so z njimi delili izkušnje iz poznavanja predpisov o varnosti cestnega prometa, pri čemer je bila izpostavljena tudi novela Zakona o motornih vozilih, ki se je pričela uporabljati s 1. majem in ki uvaja obvezno registracijo "vseh" mopedov ter s tem povezano obvezno uporabo zaščitne motoristične čelade, tudi na vozilih, kjer do sedaj ni bila obvezna. Pri organizaciji delavnice su uporabili mobilno policijsko pisarno, ki je bila ob deževnem vremenu več kot dobrodošla.

V priponki izjava Sebastjana Kužnarja.

L. M., foto: PU Ljubljana