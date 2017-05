Vozil prehitro in trčil kar v hišo

9.5.2017 | 14:20

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Včeraj okrog 22.30 ure je bila PU Ljubljana obveščena o prometni nesreči v naselju Nemška vas, v kateri se je ena oseba poškodovala. Z ogledom kraja nesreče in po zdaj zbranih obvestilih so policisti ugotovili, da je 25-letni voznik osebnega vozila Opel vozil po glavni cesti v naselju Nemška vas iz smeri Goriče vasi proti Kočevju. V bližini naslova Nemška vas št. 35, kjer vozišče poteka iz ravnine v levi nepregledni ovinek, je domnevno zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo izgubil oblast nad vozilom in zapeljal desno na makadamsko bankino, po kateri je nato vozilo drselo in ga zaneslo bočno preko nasprotnega smernega vozišča, kjer je trčilo v stanovanjsko hišo.

Po trčenju je vozilo odbilo naprej in se prevrnilo preko strehe vozila in obstalo prevrnjeno na boku. Voznik je med prevračanjem padel iz vozila in poškodovan obležal na travnati površini. Ugotovitve ogleda kažejo na to, da voznik med vožnjo ni uporabljal varnostnega pasu. Z reševalnim vozilom je bil odpeljan v UKC Ljubljana, po podatkih policije je utrpel lahke telesne poškodbe. Policisti z zbiranjem obvestil o okoliščinah nesreče še nadaljujejo.

Povzročil nesrečo, zbežal s kraja dogodka in se nato zaletel še v predoru

Včeraj okrog 21.40 ure je bila PU Ljubljana obveščena o prometni nesreči, ki se je pripetila v predoru Debeli hrib v smeri Novega mesta. Z ogledom kraja nesreče in zbranimi obvestili je bilo ugotovljeno, da je 27-letni voznik osebnega vozila Opel vozil po Zaloški cesti iz smeri Zadobrovške proti avtocesti in v križišču Zaloške ceste in Rjave ceste zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo povzročil prometno nesrečo, nato pa s kraja odpeljal, ne da bi udeležencu posredoval svoje podatke, na avtocesto za smer Novo Mesto.

27-letnik je z vožnjo nadaljeval po avtocesti, nato pa v razcepu Malence zavil levo na avtocesto v smeri Novega mesta in v predoru Debeli hrib ponovno zaradi vožnje z neprilagojeno hitrostjo povzročil prometno nesrečo, kjer je trčil v steno predora. V prvi nesreči je bil udeležen še 29-letni voznik osebnega vozila VW, ki pa se v trčenju ni poškodoval. V nadaljevanju postopka so policisti ugotovili, da je povzročitelj vozil pod vplivom alkohola (0,56 mg/l), prav tako ni posedoval veljavnega vozniškega dovoljenja. Vozilo so policisti zasegli, povzročitelju pa izdali dva plačilna naloga zaradi kršitev cestno prometnih predpisov in povzročitve dveh prometnih nesreč. V nesrečah 27-letnik ni utrpel telesnih poškodb.

