Voznik začetnik v bližini šole z objestno vožnjo ogrožal ostale

9.5.2017 | 14:50

Danes okoli 13. ure je v bližini šole v Novem mestu voznik osebnega avtomobila z objestno in nevarno vožnjo ogrožal ostale udeležence v prometu. 19-letni vozni začetnik, ki je v avtomobilu prevažal še tri mlajše potnice, je vozil z neprilagojeno hitrostjo. V nepreglednem ovinku je pričel prehitevati drugo vozilo in se ni prepričal, da iz nasprotne smeri ni drugega vozila. Voznik, ki je pravilno pripeljal iz nasprotne smeri, je v izogib trčenju avtomobil ustavil na cesti. Policisti so 19-letnega kršitelja izsledili in ustavili. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in prepovedali nadaljnjo vožnjo. O kršitvah cestnoprometnih predpisov so z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Zakon o pravilih cestnega prometa za omenjeno kršitev določa tudi izrek kazenskih točk in prenehanje veljavnosti vozniškega dovoljenja vozniku začetniku.

Zapeljal s ceste in trčil v stavbo

Črnomaljski policisti so bili danes okoli 11. ure obveščeni o prometni nesreči v Črnomlju. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih je 73-letni voznik osebnega avtomobila iz do sedaj neznanega vzroka izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v stavbo. Huje poškodovanega voznika so oskrbeli reševalci, kasneje je bil s helikopterjem odpeljan v UKC Ljubljana. Okoliščine nesreče policisti še preiskujejo.

Američanka na nasprotni pas - dva poškodovana

Na cesti pri Kočevskih Poljanah se je včeraj okoli 20. ure zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih vozil. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročila 47-letna voznica, ki je zapeljala na nasprotni vozni pas in trčila v avtomobil, ki ga je voznik pravilno pripeljal iz nasprotne smeri. V nesreči sta bila lažje poškodovana voznik in njegova sopotnica. Policisti so 47-letni ameriški državljanki izdali plačilni nalog zaradi kršitve cestnoprometnih predpisov.

