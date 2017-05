Medkulturnost je naše bogastvo

9.5.2017 | 17:30

Pred Humanitarnim centrom OZRK Novo mesto je bilo danes živahno. (Foto: M. Ž.)

Nagrajenci natečaja bralna znamenja (Foto: OZRK Novo mesto)

Učenci so na stojnicah prikazali značilnosti držav, iz katerih prihajajo njihovi sošolci. (Foto: M. Ž.)

Okrogla miza Moj sosed je drugačen (Foto: OZRK Novo mesto)

Novo mesto - Ob tednu Rdečega križa, ki v Sloveniji vsako leto poteka od 8. do 15. maja, so vrsto dogodkov pripravili tudi v Območnem združenju Rdečega križa Novo mesto, osrednje prireditve pa so pod naslovom Medkulturnost-naše bogastvo, s katerim so po besedah sekretarke Barbare Ozimek želeli prispevati k razvijanju strpnosti, sprejemanju drugačnosti in odstiranju strahu pred neznanim, pripravili danes.

Na bazarju Moj sošolec je drugačen, so učenci krožkov RK predstavili kulturo sošolcev, ki so druge narodnosti, in prikazali značilnosti držav, jedi, besede, narodne noše in simbole. Sodelovalo je devet osnovnih šol in novomeško Društvo za razvijanje prostovoljnega dela, ki imajo sošolce iz španske, kitajske, bošnjaške, francoske, albanske, ruske, venezuelske, romske, estonske in ukrajinske kulture.

Podelili so priznanja in nagrade za najboljša bralna znamenja natečaja Dobro se z dobrim vrača, in sicer: Emi Kapler iz OŠ Frana Metelka Škocjan, Zarji Petrov iz OŠ Grm, Altinu Kotoriju iz OŠ Dragotina Ketteja ter Larisi Ljubi in Evi Šubic iz OŠ Bršljin.Bralna znamenja so tudi natisnili in jih bodo prejeli donatorji v različnih akcijah RK.

Na OZRK Novo mesto želijo med mladimi spodbuditi dobra dela in humanitarno dejavnost, zato jih skozi vse leto spodbujajo k posameznim akcijam RK in dobrodelnosti v drugih organizacijah. »Prvič letos smo izbrali in nagradili naj prostovoljko Dašo Radovan iz Kmetijske šole Grm in biotehniške Gimnazije, naj prostovoljsko skupino Z roko v roki z iste šole in naj prostovoljski razred – 2.k Gimnazije Novo mesto,« je povedala Ozimkova.

Na okrogli mizi z naslovom »Moj sosed je drugačen«, ki jo je vodila Nuša Rustja, prostovoljka RK in organizatorica današnjih prireditev, je svoje izkušnje delilo sedem tujcev in predstavnica DRPD, ki dela z migranti. Dogajanje bodo sklenili s popoldansko kuharsko delavnico Dobrote tunizijske kuhinje, na kateri bo Tunizijec Housemm Tanich skupaj z udeleženci pripravljal tradicionalne tunizijske jedi salad blankit, brik in couscous.

V sklopu tedna Rdečega križa bodo med drugim s Košarico RK cel maj po trgovinah na njihovem območju zbirali hrano in higienski material, akciji pa se tudi letos pridružuje več osnovnih šol.

M. Ž.

