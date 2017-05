Vitezi na obisku v vrtcu Najdihojca

9.5.2017 | 18:15

Dobova - Konec aprila ob zaključku celoletnega projekta Grad v skupini Čebelice in obsežnega tematskega sklopa Grad, gradiček v skupini Metuljčki smo v vrtcu Najdihojca Dobova doživeli prav posebno dopoldne. Obiskali so nas čisto pravi vitezi iz Druščine najplemenitejših brežiških banditov.

Predstavitev je potekala na vrtčevskem igrišču, kjer so vitezi postavili šotor, razstavili viteško opremo, meče, samostrel, ščite, čelade, verižno srajco in še kaj. Mi pa, radovedni kot smo, smo bili navdušeni, polni vprašanj in želje vse potipati, potehtati, zavihteti. Izkusili smo, kako težak je meč, kako težko ga je dvigniti in zavrteti v zraku, kako glasno udari ob drugega. Pomerili smo viteške čelade, skoraj nič nismo videli iz njih. So nam pa zato zelo lepo pristajale. Občudovali smo tudi pisane ščite in se naučili kakšen pomen nosijo podobe, ki jih krasijo.

Nato sta neustrašna viteza uprizorila čisto pravo bitko z meči in nas na koncu povabila, da se v mečevanju preizkusimo še sami.

Odločili smo se, ko odrastemo bomo tudi mi, vsi po vrsti vitezi. Takšni, ki zbirajo meče in čelade, se samo kdaj pa kdaj oblečejo v oklepe in se borijo tako za hec. No, kakšna deklica bo vseeno raje kraljična.

Petra Čančer, Vrtec Najdihojca

