Delovni obisk v vrtnariji

9.5.2017 | 18:20

Novo mesto - Učenci izbirnega predmeta Organizmi v umetnem okolju iz OŠ Drska smo odšli na spoznavni in delovni obisk v vrtnarijo. Najprej so nas zaposleni toplo sprejeli in nam razkazali trgovino in ostala poslopja.

Ko so nam že razložili osnovne stvari, smo se tudi sami lotili dela. Sejali smo semena ognjiča, luštreka in drugih rastlin, kasneje pa smo sadili tudi podtaknjence.. Vse skupaj smo pognojili in zalili. Učiteljici sta prevzeli tudi sadike, ki smo jih kasneje v šoli posadili v zeliščni vrt. V zahvalo, da smo jim pomagali pri sajenju, so nas prijazni delavci postregli, da smo se po delu okrepčali, za domov pa so nam podarili sadike solate in zelja. Navdušeni nad novim pridobljenim znanjem smo se vrnili domov oz. v šolo. Tak obisk vrtnarije bi z veseljem ponovili.

Neža Račečič, OŠ Drska