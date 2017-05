Od Sevnice do Okiča

9.5.2017 | 18:30

Na Okiču pred rojstno hišo pesnika

Boštanj - Že četrto leto zapored, lahko rečemo, da je postalo tradicija, imamo v 6. razredu prav poseben kulturni dan, ko obiščemo stari del mesta Sevnice, si ogledamo »naš« sevniški grad, nato pa se odpeljemo v malo vasico velikega imena – Okič. Tam se je namreč rodil in preživljal mlada leta znani pesnik Anton Umek Okiški.

Čeravno so nam to bolj kot ne poznani kraji, smo 14. 4., ko smo obiskali vse omenjeno, izvedeli marsikaj novega, zanimivega in poučnega. Prav posebno doživetje je bil ogled gradu v družbi grajskega oskrbnika Cirila in barona Moscona – prostori so oživeli pred nami in lahko smo začutili utrip nekega davnega časa.

Kot vedno pa smo bili tudi toplo sprejeti na Okiču, pred rojstno hišo našega rojaka, ki je služboval v Celovcu. Pri tem gre zahvala družini Žužek, ki se trudi ohranjati izročilo pesnika in nas vselej znova na koncu gostoljubno pogosti. Nedvomno nam bo ostal dan v prijetnem spominu.

Silvestra Kotar, OŠ Boštanj