Odlični mladi čebelarji iz OŠ Jurija Dalmatina Krško

9.5.2017 | 18:35

Krško - V soboto, 6. maja, je bilo v Velenju že 40. državno srečanje in tekmovanje mladih čebelarjev. Na tekmovanju je sodelovalo 550 učencev in njihovih mentorjev iz 110 osnovnih in srednjih šol ter čebelarskih društev.

Tekmovanja smo se udeležili tudi krožkarji OŠ Jurija Dalmatina Krško. Na tekmovanje smo se pripravljali celo šolsko leto, saj so vprašanja sestavljena iz različnih tematskih sklopov. Teorijo smo spoznavali na osnovi učbenika Čebela se predstavi, praktični del pa pri lepo urejenem šolskem čebelnjaku.

Naučili smo se tudi imen številnih medovitih rastlin, tekmovalci srednje skupine pa smo se morali naučiti celo latinska imena. Tudi podrobna anatomija čebele in cvetnega prahu nam je dobro znana. Seveda pa ne gre brez prepoznavanja sortnosti medu, tudi iz shem višje kakovosti (slovenski med z označeno geografsko označbo, kočevski gozdni med, kraški med). Tako smo polni znanja pa vendarle malce živčni, zjutraj krenili z avtobusom proti Velenju.

Po poti smo še malo ponavljali in vožnja je hitro minila. Pri šoli smo imeli najprej malico, potem smo si ogledali krajši kulturni program in že se je začelo tekmovanje zares. Po tekmovanju smo odšli na kosilo, potem pa smo si ogledali znamenitosti mesta Velenja in velenjski grad. Ker smo bili utrujeni, smo še malo posedeli v parku in že je prišel čas razglasitve rezultatov.

Naš celoletni trud ni bil zaman, saj smo dosegli najvišja mesta v državi. V nižji skupini so Hana Podgoršek, Tinkara Kranjčevič, Miha Osetič in Jan Kuselj osvojili zlato priznanje, Tia Valentinc in Patricija Kučko pa sta osvojili srebrno priznanje. V srednji skupini so Daša Žoher, Karla Maček, Lana Žnideršič, Živa Bratkovič, Lia Zorko in Nina Dvoršak tudi osvojile zlato priznanje, Luka Zakšek in Nik Pribožič pa srebrno priznanje, zlato jima je ušlo le za eno točko. Veseli ob doseženih uspehih, a malce utrujeni, smo krenili proti domu. Uspešen dan smo zaključili s sladoledom v Krškem.

Na vzorno pripravljeno tekmovanje nam bodo ostali lepi spomini, še posebej pa na naše uspehe in upamo, da bo tako tudi prihodnje leto, ko bo naša šola gostiteljica tako velikega tekmovanja.

Naj medi!

Mentorica Suzana Pacek s krožkarji

