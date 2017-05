Za košarkarje Krke je vsega konec

9.5.2017 | 20:15

Američan Ron Curry je bil z 22 točkami tokrat najboljši strelec Krke, a svoj zadnji met v zadnji sekundi je zgrešil. (Foto: I. Vidmar/arhiv DL)

Novo mesto - Za košarkarje Krke, ki so letos v državnem prvenstvu osvojili prvo mesto tako v prvem delu kot tudi v ligi za prvaka, je vsega konec. Sezono so končali že v polfinalu, kjer jih nocoj presenetljivo že po dveh tekmah izločila ljubljanska Olimpija, ki se je v polfinale uvrstila tako rekoč skozi šivankino uho.

Drugo polfinalno tekmo so Novomeščani začeli slabše kot prvo in Ljubljančanom dovolili, da so že minuto pred koncem prve četrtine povedli z več kot desetimi točkami prednosti, ki so jo do konca polčasa zvišali na štirinajst. Ko je bilo pričakovati, da bo Krka, potem ko je drugi polčas začela z delnim izidom 5:0 in zaostanek znižala na devet točk, le vzpostavila ravnotežje, se je Novomeščanom spet ustavilo in sredi tretje četrtine so Ljubljančani vodili že za 18 točk. Krkini košarkarji so delovali povsem izgubljeno, trener Petrov je poskušal kaj storiti s pogostimi menjavami in pogovori s sodniki, a vse skupaj ni delovalo. Ko so Novomeščani v zadnji minuti tretje četrtine v enem samem napadu dosegli pet točk in se Olimpiji približali na osem točk, je to vzbudilo upanje.

Dobre tri minute pred koncem je Luković s trojko zaostanek zmanjšal na tri, Cury pa takoj za njim s še eno trojko na vsega eno točko in tekma je bila znova odprta, dve minuti in pol pred koncem pa je Rojc izenačil. Obetala se je dramatična končnica, v kateri pa so imeli več sreče Ljubljančani. Ron Curry je sicer imel v zadnji sekundi priložnost, da Krki izbori tretjo tekmo, a je met iz prodora pod koš zgrešil.

Union Olimpija : Krka 82:81 (25:14, 46:32, 63:55)

Union Olimpija: Oliver 16 (5:6), Bubnić 8, Mulalić 17 (6:8), Pelko 2, Milošević 7 (1:1), Janković 5 (5:14), Jefferson 19 (4:4), Hrovat 8 (5:6).

Krka: Rebec 2 (2:2), Curry 22 (2:2), Kastrati 4 (1:2), Rojc 13 (6:6), Jukić 3, Dimec 12 (4:4), Čebular 6, Luković 19 (6:8).

Prosti meti: Union Olimpija 26:39, Krka 21:24.

Met za tri točke: Union Olimpija 10:20 (Jefferson 3, Mulalić 3, Bubnić 2, Oliver, Hrovat), Krka 12:31 (Curry 4, Luković 3, Čebular 2, Kastrati, Rojc, Jukić).

Osebne napake: Union Olimpija 26, Krka 33.

Pet osebnih: Bunić (28.), Milošević (29.), Kastrati (37.), Rojc (39.).

I. Vidmar

