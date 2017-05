Elektrike ne bo ...

10.5.2017 | 08:15

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško okolica med 8. in 13. uro na območju transformatorske postaje Veliki Trn izvod Ravni. Na področju nadzorništva Sevnica med 8. in 11. uro na območju transformatorskih postaj Orehovo, Orehovo vas in Ledgonje mlin, med 11.30 in 12.45 uro na območju transformatorske postaje Ledgonje in med 12.45 in 14. uro na območju transformatorske postaje Ledine.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v sredo dne 10. 5. 2017 od 8.00 do 14.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SUHOR izvod proti Bereči vasi.

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v sredo dne 10. 5. 2017 od 8.00 do 14.00, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. STARA VAS .

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v sredo dne 10. 5. 2017:

- od 8.00 do 9.30, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ČUDNO SELO;

- od 10.00 do 11.30, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠIKONJSKA VAS;

- od 12.00 do 13.30, zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŽUNIČI.