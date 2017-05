Revija harmonikarskih skupin in pohod

10.5.2017 | 08:30

Sevno - Na enajsti reviji harmonikarskih skupin in orkestrov je v soboto na Sevnem nastopilo devet skupin s skupno 160 nastopajočimi harmonikarji z različnih koncev Slovenije. Prireditev je postala tradicionalna, želja organizatorjev pa je, da so zvoki harmonik v dolini pod Trško goro iz leta v leto mogočnejši in odmevnejši. Namen prireditve je medsebojno druženje, ohranjanje tradicije in spomina na Lojzeta Slaka, slavnega dolenjskega virtuoza na frajtonarici.

Pred revijo, ki jo je organizirala Turistična zveza Dolenjske in Bele krajine, so se dopoldne številni pohodniki odpravili na tradicionalni Pohod po Slakovi poti, prijetno popotovanje po obronkih Trške gore so zaključili na Sevnem, kjer jih je čakalo še prijetno druženje.

