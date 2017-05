Najhitrejša je bila najkrajša

10.5.2017 | 11:30

Missy s članoma posadke v nerezinski luki.

Novo mesto - Jadralni klub Novo mesto je med prazniki v Nerezinskem kanalu med otokoma Lošinjem in Cresom pripravil tradicionalno jadralno regato oziroma skupni plov za memorial Pie in Pina Mlakarja. Tokrat je nastopilo le pet dolenjskih jadrnic, spremenljivi vetrovi in napaka favoritov pa so omogočili zmago najkrajši jadrnici, le 7,7 m dolgi Missy (Ekspress 770) s krmarjem Igorjem Jeničem. Drugo mesto je s Tanjuško (Y33) zasedel Dušan Vesel, tretje pa s Solano (Bavaria 36) Matjaž Fink.