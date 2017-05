Ob dnevu zmage z Rusi na Cviblju

10.5.2017 | 10:00

Ruski vojaški, letalski in mornariški ataše pri Veleposlaništvu Rusije v Sloveniji polkovnik Aleksander Krasnov je v spomin na padle sovjetske vojake na območju Suhe krajine položil venec. (Foto: S. Mirtič)

Žužemberk - Pri spomeniku padlih v NOB na Cviblju v Žužemberku je ob dnevu zmage nad fašizmom in v spomin na padle vojake Rdeče armade potekala spominska slovesnost. Zbrane sta nagovorila župan Občine Žužemberk Franc Škufca in v imenu KO ZB Žužemberk Ljuba Šenica, slavnostni govor pa je imela poslanka DZ RS Violeta Tomič.

Slovesnosti so se poleg številnih članov organizacije ZB za ohranjanje vrednot NOB udeležili tudi ruski vojaški, letalski in mornariški ataše pri Veleposlaništvu Rusije v Sloveniji polkovnik Aleksander Krasnov, vojaški ataše Ljudske Republike Kitajske polkovnik Yang Guang in konzulka Stana Končarević iz veleposlaništva Republike Srbije, ki so v spomin na padle sovjetske vojake na območju Suhe krajine položili vence.

V priložnostnem kulturnem programu so poleg praporščakov in partizanske spominske enote nastopile tudi pevke KO ZB Žužemberk z recitatorko in povezovalko programa Jano Špiletič.

Ruski vojaški ataše polkovnik Aleksander Krasnov je pred slovesnostjo ob krajši slovesnosti v sejni sobi Občine Žužemberk izročil spominsko medaljo ruskega ministrstva za obrambo za zasluge pri ohranjanju spomina na padle Janezu Butari, nekdanjemu prvemu poveljniku 1. brigade Slovenske vojske, Francu Medletu in Milanu Gorjancu. Krasnov se je ob tem zahvalil tudi občini Žužemberk za ohranjanje spomina na borce nekdanje Sovjetske zveze, ki je v drugi svetovni vojni dala preko 27 milijonov življenj.

Besedilo in fotografije: Slavko Mirtič

