Mokropoljski mučeniki na Tolstem vrhu praznovali 30 let

10.5.2017 | 10:30

Mokropoljski mučeniki v njihovi značilni opravi.

Tolsti vrh - Mokropoljski klub mučenikov (MKM), ki združuje planinsko in športno dejavnost Mokropoljčanov in okoličanov iz šentjernejske občine na bolj zabaven in humoren način, je te dni praznoval 30 let obstoja in delovanja.

Praznovanje se je začelo s pohodom iz Dolenjega Mokrega Polja na Tolsti Vrh, kjer ima društvo svoj hram oz. Rokov kevdr, kot so poimenovali nekdanji hlev ključarja pri cerkvici sv. Roka na Tolstem Vrhu. Bil je zapuščen, pa so se pred leti dogovorili s šentjernejskim župnikom g. Antonom Trpinom, če ga lahko malo popravijo, očistijo in obnovijo, da jim bo služil. In so ga dobili v upravljanje in uporabo.

Na Tolstem vrhu je šentjernejski župnik g. Anton Trpin najprej opravil mašo za dva pokojna mučenika: Pavleta Turka in Janeza Jankoviča. V krajšem programu je sedanji mučeniški strešina Antončič Zdenko – Ročko pozdravil prisotne, se jim zahvalil za udeležbo in jim zaželel prijetno počutje. Mučeniški kronik je povedal nekaj zanimivosti iz mučeniške kronike in na kratko predstavil sedanje mučenike. Sledilo je druženje z malico in dobro kapljico ob glasbi, za katero so poskrbeli prijatelji Tolstega Vrha, ki to vsako leto počno tudi ob Rokovem, ko se na Tolstem Vrhu postavlja klopotec - seveda ne brez mučenikov.

Franc Šinkovec, eden od ustanovnih članov kluba.

ZANIMIVA IMENA IN NALOGE

Društvo je bilo ustanovljeno v začetku marca 1987. Svoj praznik praznuje - kot se za mučenike spodobi - 10. marca, ko ima društvo vsako leto svoj svečani občni zbor. Sedež društva je v Dolenjem Mokrem Polju. Kot je povedal eden od ustanovnih članov Franc Šinkovec, ima društvo lahko največ 40 članov, ki se imenujejo mučeniki, vanj pa se lahko včlanijo samo poročeni možje ali pa fantje starejši od 27 let. Potrebna je pač določena zrelost, vsak pa je tudi leto dni pripravnik.

Trenutno ima društvo 16 mučenikov, ki imajo zanimiva imena: Debeli, Hitri, Kekec, Kolonelo, Kopač, Korenina, Laufar, Pajo, Pikant, Ročko, Rožle, Servis, Šofer, Tastar, Tavžent in Tulipanček. Društvo vodi „mučeniška ablast“, na čelu katere je starešina, pomagata pa mu notar in nadzornik. Mučeniška ablast se zamenja vsako leto na svečanem zboru mučenikov. Poleg ablasti imamo še dve trajni funkciji - oskrbnik in kronik.

Seveda članstvo zahteva izpolnjevanje določenih nalog.Gre za šest obveznih akcij: petje “treh kraljev” (5. januarja), zimski športni dan (smučanje), svečani zbor mučenikov (10. marca), pohod k Miklavžu na Gorjancih, balinarska noč pri Gasilskem domu na Mokrem Polju in planinski pohod ter razne neplanirane akcije, kot so udeležba na raznih prireditvah in tekmovanjih, pomoč pri izvedbi raznih prireditev in tekmovanj ipd. „Vseh planiranih akcij se moramo mučeniki udeleževati z mučeniško opremo, ki jo sestavljajo srajca, klobuk in “rukzak bife” (nahrbtnik z mučeniško malico, ki je sestavljena iz kilograma kruha, ene počasi okrogle klobase in enega litra vina),“ pove Šinkovec.

Ustanovnih članov društva je bilo osem in od teh osmih je sedem še vedno aktivnih. Do sedaj so imeli že 180 obveznih akcij, več kot polovica sedanjih članov pa ima opravljenih že več kot sto akcij.

L. Markelj, foto: DMM