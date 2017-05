Našli »vandale«, ki so se lotili Župančičevega sprehajališča

10.5.2017 | 12:30

Župančičevi verzi k sreči niso končali v Krki, kot smo (prehitro) sklepali ...

... udeleženci programa PUM-O jih bodo namreč prenovili in čez teden dni vabijo na zaključni dogodek v okviru Parade učenja. (Foto: spletna stran RIC)

Novo mesto - Minuli četrtek smo v tiskani izdaji Dolenjskega lista in v ponedeljek še na naših spletnih straneh objavili novico, kako so neznanci pred praznikom dneva upora proti okupatorju uničili devet čudovitih klopic ob Župančičevim sprehajališču. Ob našem poizvedovanju in višini nastale škode, so prijavo policiji podali tudi z novomeške občine, le nekaj dni kasneje pa jo tudi umaknili, saj so »vandali« znani in upamo, da bo zgodba nasmejala tudi vas.

Omenjene klopi so, spomnimo, svežo podobo dobile junija leta 2015. Zanjo so poskrbeli na novomeškem Razvojno izobraževalnemu centru (RIC) v okviru projekta Po poti kultur ter skupaj z Zavodom Zora in društvom Est=etika popestrili priljubljeno novomeško sprehajalno pot ter jo prenovljeno odprli z literarnim sprehodom Klopice povezujejo, pri katerem sta se jim pridružila Društvo za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (DRPD) in novomeška območna izpostava JSKD. »Naši mladi iz programa Projektno učenje za mlade (PUM), sodelavke v projektih PUM in Po poti kultur ter mnogo prostovoljcev je obnovilo vse klopi na Župančičevem sprehajališču, jih skoraj polovico že opremilo z Župančičevimi verzi, do konca meseca, ko zaključujemo projekt Po poti kultur, pa bodo s prevedenimi Župančičevimi verzi v različne jezike opremili še ostale,« je bila tedaj zadovoljna Marjeta Gašperšič, vodja novomeškega RIC.

In Pumovci so k sreči aktivni in pridni še danes, ko so se odločili omenjene klopi obnoviti. »Prenova klopi in napisanih verzov bo vplivala na to, da bo Župančičevo sprehajališče postalo aktivni del dogajanja ob reki Krki, kjer se zbirajo občani. Na tej točki se moramo zahvaliti tudi Pumpnci, kjer so nam omogočili izvajanje mizarskih in drugih del na dotrajanem lesu. Na ta način bodo Župančičevi verzi prišli še bolj do izraza, saj bodo naslikani na svežem lesu,« so se pohvalili na spletnih straneh RIC-a in nadaljevali, da bo sledil še zaključni dogodek na Paradi učenja, ki bo v sredo, 17. maja, ko se jim bodo pri barvanju Župančičevih verzov pridružili tudi dijaki Ekonomske šole Novo mesto.

Pa še nekaj simpatičnega vključuje njihov članek: »Prenova izpisanih verzov pesmi na sprehajalni poti bo brez dvoma pritegnila pozornost občanov in dokazala, da je mogoče tudi z malo sredstvi narediti čudovite stvari.«

Pozornost so vsekakor dosegli, če se zopet pošalimo na svoj račun.

M. M.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 5h nazaj 3 (3) (0) (3)(0) Oceni Vsak po svoje Lepo, da bodo klopce prenovili. Je pa nesprejemljivo, če se zadeve delajo po svoje, ne da bi kdorkoli (niti lastnik?) o tem prej sploh kaj vedel. Preglej samo prijavljene komentatorje