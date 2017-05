Nasveti v lekarnah odslej proti plačilu?; Živalski odnos do Sokolcev?

10.5.2017 | 19:00

Novinarji Dolenjskega lista smo znova spremljali dogajanje v naših občinah in ta teden v tiskani izdaji časopisa med drugim zabeležili:

ZA KAJ BOMO MORALI V LEKARNAH DODATNO PLAČEVATI?

Dnevi brezplačnih nasvetov v lekarnah so mimo. Storitev, ki so jo poimenovali pregled uporabe zdravil, je na nacionalni ravni ovrednotena na 27,59 evra. Kaj to pomeni in za katere nasvete boste morali v lekarnah dodatno plačevati, preverite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

MESTNA OBČINA IN SOKOLC NA SODIŠČU

Na novomeškem tukajšnjem okrajnem sodišču je potekal narok v pravdnem postopku, v katerem Mestna občina Novo mesto toži Društvo za kulturno osveščanje, ki je predhodnik avtonomne kulturne cone (AKC) Sokolc, zaradi izselitve in izpraznitve prostorov v Narodnem domu. Eden od članov toženega društva je med drugim na sodišču celo izjavil, da ima občina do ustvarjalcev v Sokolcu neprimeren, skrajno živalski odnos. Sojenje se bo še nadaljevalo.

NEKDANJA RAVNATELJICA OŠ ŠENTJERNEJ OPROŠČENA

Je pa na novomeškem okrajnem sodišču zaključeno sojenje nekdanji ravnateljici OŠ Šentjernej. Sodba se namreč glasi, da nekdanja ravnateljica OŠ Šentjernej Viktorija Rangus ni storila kaznivega dejanja šikaniranja na delovnem mestu. Primer pa še ni zaključen, zadnjo besedo bo imelo višje sodišče, saj se je tožilstvo na sodbo sodnice Melite Perko pritožilo.

BO DRŽAVA RAZREŠILA KOSTANJEVIŠKI OBČINSKI SVET?

»Ministrstvo je že pripravilo strokovne podlage za začetek postopka za predčasno razrešitev občinskega sveta občine Kostanjevica na Krki. Trenutno jih usklajuje z drugimi vladnimi telesi, o predlogu pa bo vlada predvidoma odločala še ta mesec, ko bo državnemu zboru predlagala nadaljevanje postopka,« so na naše poizvedovanje odgovorili na ministrstvu za javno upravo.

Podrobnosti o vseh teh in še številnih drugih temah v tiskani izdaji Dolenjskega lista. Zato ne zamudite četrtka, ko nagradimo najboljše in zadovoljimo najzahtevnejše bralce.