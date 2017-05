Z več kot 2,5 promila povzročil nesrečo in pobegnil

10.5.2017 | 13:30

Novo mesto - Trebanjski policisti so bili sinoči ob 21.30 obveščeni o prometni nesreči v Račjem Selu, kjer naj bi voznik osebnega avtomobila trčil v avtobusno postajališče in odpeljal s kraja. Na podlagi opisa vozila so policisti 24-letnega povzročitelja nesreče izsledili in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 1,24 miligramov alkohola (2,58 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Kradli gorivo

Na delovišču v Brežicah je v noči na 9. 5. nekdo iz rezervoarja delovnega stroja iztočil in odtujil okoli 350 litrov goriva.

Ulovili Sirca

Brežiški policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v Rigoncah dopoldne izsledili in prijeli 48-letnega državljana Sirije, ki je nezakonito prestopil državno mejo. Po zaključenem postopku so tujca predali hrvaškim varnostnim organom.

