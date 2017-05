Pepco bo imel trgovino tudi v Novem mestu

10.5.2017 | 15:00

Na Hrvaškem (na sliki) je Pepco svoje prve trgovine odprl letos aprila, v Sloveniji jih bo septembra. (Foto: Pepco)

Novo mesto - Jeseni prihaja v Slovenijo še ena tuja trgovska veriga. Gre za verigo trgovin z oblačili za otroke in odrasle Pepco, južnoafriške investicijske družbe Pepkor. Že v septembru Pepco načrtuje odprtje trgovine v Novem mestu, poleg tega pa še v Mariboru, Domžalah, Celju in na Ptuju. V prvih dvanajstih mesecih naj bi pri nas Pepco odprl osemnajst, v treh letih pa skupno 43 trgovin.

Kot so sporočili, bodo trgovine odprli predvsem v mestih z več kot 10.000 prebivalci, skupno pa bodo zaposlili več kot 250 ljudi. Podjetje trenutno išče nepremičnine v velikosti 450 m2, z njihovimi lastniki pa bi sklenili dolgoročno sodelovanje. Podjetje ne načrtuje odprtja franšiznih trgovin.

Poleg oblačil in spodnjega perila se Pepco ukvarja tudi s prodajo nakita, igrač, opreme za dom, dekorativnih izdelkov in gospodinjskega tekstila. Okoli 60 odstotkov ponudbe predstavljajo oblačila, vključno s čevlji in spodnjim perilom, 40 odstotkov pa ostalo blago.

Kot so še sporočili, je Pepco blagovna znamka podjetja Pepkor, južno-afriške investicijske družbe. Po desetih letih delovanja so bili priključeni k Steinhoff International Holdings Limited (ki kotira na frankfurtski borzi). Obe podjetji že več desetletij delujeta na mednarodnem trgu. Trenutno celotna Skupina zaposluje približno 120.000 ljudi in ima več kot 11.000 trgovin v 30 različnih državah. Skupina ima v lasti tudi več kot 40 trgovinskih blagovnih znamk.