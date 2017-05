Tudi v Metliki center za izolirane in telesno prizadete

10.5.2017 | 17:00

Stanislava Majerle (Foto: M. B. J./arhiv DL)

Metlika - Metliški Dom starejših občanov bo skupaj s partnerji v stavbi nekdanje metliške komende med prvimi v državi uredil dnevi center za izolirane in telesno prizadete vseh belokranjskih občin poroča Slovenska tiskovna agencija. Ureditev t. i. Srebrnega dvora bo stala nekaj več kot 60.000 evrov, štiri petine naložbe bodo pokrili z razpisnim denarjem evropskega kmetijskega sklada.

Direktorica Doma starejših občanov Metlika Stanislava Majerle je na današnji novinarski konferenci povedala, da bodo 15-mesečni projekt Srebrni dvor, ki naj bi ga dnevno obiskovalo do 12 udeležencev, začeli 1. junija letos in končali konec avgusta prihodnje leto.

Najprej bodo poskrbeli za ureditev in opremo prostorov metliške komende, v druge delu projekta pa z medgeneracijskimi delavnicami, družabniško dejavnostjo in vzpostavitvijo logistike za prevoz uporabnikov začeli z brezplačnim dnevnim programom.

Hkrati bodo izdelali in preizkusili nov turistični program t. i. Srebrnega telefona in digitalno predstavitev stavbe komende iz 18. stoletja, ki je nekdaj služila tudi kot mestna hiralnica. Z omenjenim programom bodo prišli do enega novega delovnega mesta. Projekt sicer pripravljajo v sodelovanju s podjetjem Jazon in Zavodom Lintvern, ki delujeta po načelih trajnostnega turizma, ter novomeške Fakultete za zdravstvene vede.

Majerletova je nadaljevala, da je s stavbo metliške komende povezana tudi njihova druga pridobitev. Ministrstvo za šolstvo, znanost in tehnologijo je namreč metliškemu DSO in zasebnemu Prahovemu izobraževalnemu centru z višjo strokovno, srednjo in poklicno šolo iz Rogaške Slatine odobrilo srednješolski triletni izobraževalni program za bolničarja-negovalca.

Tega bodo z novim šolskim centrom začeli izvajati v stavbi omenjene komende, v navedeni šoli pa z novim šolskim letom pričakujejo vpis do 20 dijakov. Večino programa bodo izvajali v Metliki in preostali del v krški podružnični šolski enoti, za omenjeni program pa so se odločili zaradi pomanjkanja tovrstnega kadra na lokalni in državni ravni.

V nadaljevanju je Majerletova napovedala tudi energetsko sanacijo dveh energetsko potratnih metliških stavb Doma starejših občanov, zgrajenih leta 1954 in 1967. Naložbo, ki bo stala nekaj več kot 825.000 evrov bodo v dveh petinah pokrili z denarjem razpisa ministrstva za infrastrukturo oz. z evropskimi kohezijskimi sredstvi. Dela bodo začeli avgusta in končali do konca leta, je še povedala Majerletova.

Metliški Dom starejših občanov v sicer dveh stavbah v središču mesta in z oddelkom na njegovem obrobju skrbi za nekaj več kot 170 oskrbovancev.

