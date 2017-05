FOTO: Pirh dvakrat ustrelil proti partnerki

10.5.2017 | 17:30

Jerica Vaupič je imela veliko srečo, da je preživela.

Posledice včerajšnjega streljanja.

Hišo varuje policija.

Dobe, Kostanjevica na Krki - Že včeraj smo poročali o tem, da policija išče 60-letnega Jožeta Pirha iz Novega mesta, ki je streljal v kraju Dobe. Alenka Drenik je danes popoldne za Dolenjski list povedala, da ga še vedno niso našli.

Ko smo se dopoldne peljali proti vasi Dobe v bližini Kostanjevice na Krki, smo opazili, da območje preletava helikopter, hišo, kjer je včeraj prišlo do streljanja, pa sta varovala dva policista.

Bilo je mirno. Ko smo pozvonili, je vrata odprla Jerica Vaupič, ki je imela veliko srečo, saj bi se vse skupaj lahko končalo popolnoma drugače.

Včeraj zjutraj, ko se je kot že ničkolikokrat prej odpravljala v službo, jo je nekdanji partner Jože Pirh, od katerega se je odselila pred skoraj dvema letoma, s pištolo v roki pričakal za vogalom hiše.

»V službo sem šla ob 5.13, zaprla sem vhodna vrata in šla po zunanjih stopnicah. Za vogalom me je čakal on. Stopil je predme in vame naperil pištolo,« se dan kasneje s solzami v očeh neljubega srečanja z nekdanjim partnerjem spominja Jerica.

PIŠTOLA ENKRAT ZATAJILA

Začela je kričati. »Najprej sem pomislila na svoje štiri otroke, da me bo njihov oče ustrelil in bodo ostali brez mamice. Tekla sem nazaj po stopnicah, on pa za mano. Na vrhu sva si zrla iz oči v oči. Moj sedanji partner je odprl vrata, nekdanji partner Jože pa je sprožil pištolo, ki je v tistem zatajila.«

Sedanji partner jo je potegnil v stanovanje, zaklenila je vrata, v tistem, ko je iz ključavnice vlekla ključ, pa je Jože v drugo sprožil pištolo. Takrat je počilo.

»Če bi stala za vrati, na mestu, kamor je ustrelil, me danes ne bi bilo več tukaj,« razmišlja prestrašena mamica, ki je 30 let starejšega Pirha po 15 letih skupnega življenja zapustila zaradi nasilja in odvisnosti od alkohola.

NI SE HOTEL ZDRAVITI

"Najprej sem mu hotela pomagati. Če bi se odločil za zdravljenje od alkoholizma, bi mu stala ob strani, ker pa tega ni hotel, sem šla svojo pot."

Dva tedna je preživela v kriznem centru, potem si je pri babici uredila stanovanje, v katerem je z otroki, starimi od pet do 14 let, končno zaživela v miru. Zadnjih nekaj mesecev ima novega partnerja.

Zaradi ljubega miru se je odpovedala vsemu, kar bi nekdanjega partnerja lahko razburilo - ni zahtevala preživnine za otroke, povedala mu je, da hišo, ki sta jo postavila skupaj in je napisana nanjo, lahko prodata in celotna kupnina ostane njemu.

GROZIL JE

Da bo Jerico ubil, je Jože večkrat povedal njej in ljudem v okolici. »Živela sem v strahu, da se bo to enkrat zgodilo. Tukaj je bil 11. marca letos in mi rekel, da moram do konca meseca prodati hišo, a je nisem mogla, ker ni legalizirana in je nihče noče kupiti. Okoli je govoril, da me bo ubil in aprila sem ga prijavila. Potem je bil nekaj časa mir, nakar me je 4. maja spet poklical in rekel, naj pridem podpisat za 10 tisoč evrov are, češ da potrebuje denar, saj bo kupil vikend. Zaradi ljubega miru sem bila pripravljena podpisati dogovor, da v enem letu plačam tisti denar, saj pričakujem, da bom v tem času legalizirala hišo in jo prodala. Meni ne gre za denar, hočem samo mir. No, po tistem ga nisem ne slišala ne videla do včeraj,« je pojasnila.

STRAH OSTAJA

»Strah me je in strah me bo toliko časa, dokler ga ne najdejo. On je prišel do mene, da bi me ubil, ker tega ni naredil, verjetno čaka na novo priložnost,« je sklenila Jerica, ki je za hitro posredovanje še posebej hvaležna krškim policistom.

Besedilo in foto: Janja Ambrožič

