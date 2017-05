Neznana modra tekočina v potoku

11.5.2017 | 08:55

Včeraj ob 17.30 uri je bil potok Šajser ob Šentjernejski cesti v Novem mestu onesnažen z neznano modro tekočino. Gasilci GRC Novo mesto so pregledali brežino potoka ter postavili pivnike. Policisti PP Novo mesto so vzeli vzorce vode. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Zgorela dva zabojnika

Ob 21.53 uri je na križišču Volčičeve in Westrove ulice v Novem mestu gorela vsebina zabojnika za smeti. Požar so pogasili gasilci GRC Novo mesto. V požaru sta bila uničena dva plastična zabojnika za smeti.

Danes brez elektrike

Elektro Ljubljana, d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Trebnje obvešča odjemalce, da bo danes od 8.00 do 15.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz: TP ŠENTLOVRENC, TP ŠENTLOVRENC GOREC, TP MEDVEDJEK, TP DOLGA NJIVA, TP VRHOVO, TP MARTINJA VAS, TP MALI VIDEM, TP VELIKI VIDEM in TP ŽABJEK.

Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SUHOR izvod proti Bereči vasi.

Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo danes od 8.00 do 14.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOR. STARA VAS.

Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah danes prekinjena dobava električne energije :

- od 8.30 do 11.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP ŠPEHARJI;

- od 9.00 do 14.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP STRAŽNJI VRH na izvodu Metež, Cindrič;

- od 11.30 do 14.00 ure odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SINJI VRH 2.

Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo danes od 11.00 do 13.00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POTOK.

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije:

na področju nadzorništva Brežice:

-med 7.30 in 12.30 uro na območju transformatorske postaje Mrzlava vas, Sobenja vas, Vitovc Stankovo, Dobeno, Žejno, Globočice in Cerina Straža;

-med 8.00 in 10.00 uro na območju transformatorske postaje Zakot 1;

- med 10.00 in 12.00 uro na območju transformatorske postaje Zakot 2 in

-med 12.00 in 14.00 uro na območju transformatorske postaje Brežice kolonija.

Na področju nadzorništva Sevnica:

- med 8. in 10. uro na območju transformatorskih postaj Vrh Dolinšek;

-med 10.30 in 11.30 uro na območju transformatorske postaje Vrh Boštanj;

-med 11.45 in 12.30 uro na območju transformatorske postaje Sončnik in

-med 12.45 in 14.00 uro na območju transformatorske postaje Pekel.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. L.-S.