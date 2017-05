FOTO: Ciciban z igrami otrokom in staršem polepšal dan

11.5.2017 | 09:25

Novo mesto - Novomeški Vrtec Ciciban je včeraj praznoval svoj praznik. Prireditev, ki so jo poimenovali Cicidan, je od 16. ure naprej potekala na posestvu šole Grm Novo mesto – center biotehnike in turizma. »Prireditev organiziramo zaposleni tako rekoč brez finančnih sredstev, s svojim entuziazmom, ustvarjalnostjo in predvsem v želji, da otrokom in staršem omogočimo prijetno popoldne in gibanje v naravi,« je v vabilu zapisala ravnateljica vrtca Jožefa Zec in na Cicidan povabila tudi otroke, ki niso iz njihovega vrtca.

Na velikem travniku, pod kozolcem in na mivki za poslopjem šole so marljive in iznajdljive vzgojiteljice in vzgojitelji pripravili pester nabor iger za malčke, tako da na nobeni »postojanki« ni bilo gneče (razen pri sladoledu). Otroci so se pomerili v igrah, kot so skakanje v žaklju, vožnja s samokolnico, polno mivke, preskakovanje ovir, tek, vleka pnevmatik, hoja po hoduljah, igre z žogami itd. Že ob prihodu je vsak otrok dobil kartonček, na katerem je po osvojeni igri zbiral štampiljke, s sedmimi pa je dobil medaljo. Vrtec je poskrbel tudi za vodo in jabolka, zabava na prostem pa je trajala do večera.

