Rubelj se je precej okrepil in z njim tudi Krkina prodaja

11.5.2017 | 10:40

Krkina tovarna v Rusiji (Vir: Krka)

Novo mesto - Skupina Krka je v prvem četrtletju 2017 dosegla prodajo v višini 321 milijonov evrov, kar je 7 odst. več kot v enakem lanskem obdobju, in ustvarila 42,7 milijona evrov čistega dobička oz. 6 odst. več kot v primerljivem obdobju minulega leta.

Kot so sporočili iz Krke, se je najbolj, za kar 27 odst., prodaja popravila v regiji Vzhodna Evropa, kjer so prodali za malo manj kot 102 milijona evrov blaga. Odločilna je bila uspešna prodaja na najpomembnejšem Krkinem trgu, v Rusiji, ki je poskočila za 31 odst. na 73,8 milijona evrov.

V Srednji Evropi so ustvarili malo manj kot 77 milijonov prihodkov, kar predstavlja 5-odst. rast. Vodilni trg je Poljska, rast prodaje pa so dosegli tudi na Češkem ter na vseh treh pribaltskih trgih.

V Zahodni Evropi pa je prodaja kljub 2-odst. količinski rasti upadla za desetino in je znašala 71,7 odst. Največ so prodali v Nemčiji, Franciji in Španiji. Prodaja zdravil prek nepovezanih podjetij se je v primerjavi z enakim lanskim obdobjem zmanjšala in predstavlja dobro tretjino skupne prodaje v regiji. Preostali dve tretjini prodaje so ustvarili z izdelki pod lastno blagovno znamko, ki jih prodajajo prek lastnih odvisnih družb.

V regiji Jugovzhodna Evropa so prodali za 38,7 milijona evrov, kar je 2 odst. več kot v enakem lanskem obdobju. K rasti so vrednostno največ prispevale Srbija, Hrvaška, Makedonija in Bolgarija. Zaradi napovedanih sprememb cen v marcu in posledične nakupne previdnosti distributerjev so manjšo prodajo zabeležili v Romuniji.

Na domačem trgu so dosegli 21,1 milijona evrov prodaje (5-odst. rast), 9,2-odst. tržnim deležem pa Krka ohranja vodilno mesto med ponudniki zdravil v Sloveniji.

V regiji Čezmorska tržišča so prodali za 10,9 milijona evrov izdelkov, kar pomeni 10-odst. rast. Glavnino prodaje so dosegli z zdravili na recept, ki jih na večini trgov v regiji prodajajo pod lastnimi blagovnimi znamkami.

Prodaja zdravil na recept se je v prvem četrtletju povečala za 8 odst., izdelkov brez recepta so prodali za 13 odst. več, za 6 odst. se je povečala tudi prodaja zdraviliško-turističnih storitev, za 19 odst. pa je upadla prodaja veterinarskih izdelkov.

Rubelj se je okrepil

Gibanje valut je bilo za Krko v prvem četrtletju ugodno. Iz valutnih izpostavljenosti so ustvarili pozitivne neto tečajne razlike. Izpostavljenost v ruskih rubljih predstavlja daleč najvišjo valutno izpostavljenost skupine Krka. V prvem četrtletju so ohranili politiko delnega zavarovanja tveganja rublja, s čimer zmanjšujejo volatilnost neto finančnega izida skupine v primeru spremembe vrednosti rublja. Zaradi krepitve rublja so ustvarili pozitivne tečajne razlike, obenem pa tudi finančne odhodke iz naslova terminskih pogodb. Upoštevajoč oboje je bil rezultat izpostavljenosti ruskemu rublju v prvem četrtletju pozitiven. Tveganja ostalih valut v prvem četrtletju niso zavarovali z izvedenimi finančnimi inštrumenti.

RKC 4 bo letos pripravljen

Za naložbe so v prvih treh mesecih namenili dobrih 21 milijonov evrov. Najpomembnejša investicija teče na osrednji lokacij v Ločni, kjer gradijo 54 milijonov evrov vreden Razvojno-kontrolni center 4. V objektu so že začeli z nameščanjem laboratorijske in tehnološke opreme in bo za uporabo pripravljen do konca leta.

Na isti lokaciji bodo povečali tudi večnamensko skladišče za končne izdelke, surovine in embalažo. Zmogljivosti bodo povečali na več kot 90.000 paletnih mest. Naložba je ocenjena na 30 milijonov evrov.

Povečujejo tudi proizvodne kapacitete v Notolu 2, ki je bil ob koncu marca približno dvotretjinsko tehnološko opremljen.

Vlagajo tudi na tujem

Med najpomembnejšimi naložbami v odvisnih družbah v tujini je Krka-Rus 2 v Istri v Ruski federaciji. V prvi fazi so zgradili novo tovarno in logistični center, v letih 2015 in 2016 pa so vgradili dodatno tehnološko in logistično opremo. S tem so zmogljivost tovarne povečali na dve tretjini predvidene končne zmogljivosti. Z vgradnjo preostale logistične opreme so dosegli polno zmogljivost skladišča in logističnega sistema. V drugi fazi naložbe, s predračunsko vrednostjo 30 milijonov evrov, bodo zagotovili končno zmogljivost proizvodnje in zgradili še čistilno napravo za odpadne vode. V Krki-Rus sta proizvedeni dve tretjini izdelkov, namenjenih ruskemu trgu, zato ima Krka status domačega proizvajalca.

Zaradi širitve proizvodnega programa preurejajo proizvodno-distribucijski center v Jastrebarskem na Hrvaškem, kjer bodo pridobili nove proizvodne in laboratorijske zmogljivosti za trdne oblike onkoloških zdravil. Zagon proizvodnje in postopen prenos tehnologij na novo tehnološko opremo načrtujejo sredi leta, naložba pa je ocenjena na 34 milijonov.

Investicije v Strunjanu in Šmarjeških Toplicah

V Termah Krka v Strunjanu poteka zamenjava sistema za ogrevanje, ki bo v skladu z zakonodajo in cilji Krajinskega parka Strunjan zmanjšala negativne vplive na okolje in zagotovila nižjo ceno toplotne energije. Tečejo tudi priprave na obnovo hotela Laguna.

V Šmarjeških Toplicah urejajo sistem odvajanja odpadnih vod in sanirajo energetski sistem. Preuredili bodo prostore v centru medicinske rehabilitacije v Dolenjskih Toplicah in hotelske sobe v Hotelu Šport na Otočcu. Skupna vrednost naložb v Termah Krka je ocenjena na nekaj manj kot 3 milijone evrov.

12.000 krkašev

Konec marca je bilo v skupini Krka 10.821 zaposlenih. 54 odst. jih dela v odvisnih družbah in predstavništvih v tujini. Dodatno je bilo prek agencij konec marca še

1277 zaposlenih. 56 odst. zaposlenih ima najmanj univerzitetno izobrazbo.

B. B.