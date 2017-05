Tudi letos maturantska četvorka za Guinnessov rekord

11.5.2017 | 11:35

Na posnetku: Maturantska četvorka leta 2012 v Kočevju (Foto: M. L.-S.)

Na zadnji šolski dan slovenskih maturantov, v petek, 19. maja, točno ob 12. uri bo v več kot 50 krajih sedmih evropskih držav potekala že tradicionalna Maturantska četvorka. Moto letošnje najbolj množične plesne prireditve je jasen in odločen NE alkoholu in prepovedanim drogam.

Organizatorji letos pričakujejo najmanj 30 tisoč plesalcev. V Sloveniji bodo maturantsko četvorko plesali v 20 krajih. Najbolj množična udeležba pri nas bo v Mariboru, kjer bo plesalo okoli 2000 mladih, plesali pa bodo tudi v: Kopru, Sežani, Ajdovščini, Idrija, Tolminu, Novem mestu, Murski Soboti, Lendavi, Ljutomeru, Trbovljah, Slovenskih Konjicah, Sevnici, Črnomlju, Šentjerneju, Kočevju, Litiji, Mirni in na Ptuju.

V tujini bo v projekt vključenih še skupno 34 mest in sicer: 6 na Slovaškem, 7 na Hrvaškem, 14 v Srbiji, 5 v Makedoniji ter po eno v Črni gori in na Madžarskem. Največ jih bo plesalo na Slovaškem in sicer več kot 10.000. Za sinhrono plesanje preko radijskega signala bo poskrbel Radia Slovenija International, ki bo zagotovil tudi satelitski signal za tujino. V živo se bodo ta dan med 11.30 in 11.45 oglasili organizatorji in plešoči iz vseh sodelujočih držav ter pri nas iz Novega mesta, Nove Gorice, Ljutomera in Maribora.

V Mariboru bo tudi potekala osrednja prireditev letošnje Maturantske četvorke v Sloveniji. V skladu z letošnjim motom bodo v okviru osrednje prireditve potekale tudi različne aktivnost, ki bodo mlade spodbujale k zabavi brez alkohola in drog ter jih opozarjale na nezdružljivost škodljive rabe alkohola z aktivno udeležbo v cestnem prometu. Plešoče bo pozdravil tudi predsednik države Borut Pahor.

M. L.-S.

