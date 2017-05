Vlomili v podjetje v Srebrničah

11.5.2017 | 12:20

V noči na 11. 5. je v Srebrničah nekdo vlomil v prostore podjetja in odtujil denar. Okoliščine vloma policisti še preiskujejo.

Nezakonito prestopila državno mejo

Brežiški policisti so med opravljanjem nalog varovanja državne meje v naselju Obrežje v večernih urah izsledili in prijeli dva državljana Alžirije, ki sta nezakonito prestopila državno mejo. Po zaključenem postopku so tujca predali hrvaškim varnostnim organom.

M. L.-S.