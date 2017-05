Osumljenima napada pri Podbočju podaljšali pripor

11.5.2017 | 15:00

Osumljena napada pri Podbočju Martin Kovač (na posnetku) in njegov pajdaš ostajata v priporu. (Foto: J. A./arhiv DL))

Ljubljana - Vrhovno sodišče v Ljubljani je po poročanju STA osumljenima napada na 26-letnika pri Podbočju 13. februarja letos danes podaljšalo pripor še za dva meseca. Krško okrožno tožilstvo je namreč vrhovnemu sodišču po dveh prejšnjih podaljšanjih pripora za skupaj 60 dni vnovič predlagalo dvomesečno podaljšanje, ker kazenska preiskava še ni končana.

Na vrhovnem sodišču, kjer so predlog za podaljšanje prejeli v sredo, so za STA pojasnili, da odreditev pripora in njegovo podaljšanje določa zakon o kazenskem postopku in poteka tako, da na predlog tožilca najprej pripor odredi preiskovalni sodnik. Ta lahko pripor odredi največ za en mesec, tega pa lahko podaljšajo za največ dva meseca. Glede na kaznivo dejanje, če je zagrožena kazen nad pet let, lahko pripor podaljšajo še za največ tri mesece. O tem odloča vrhovno sodišče, če to pripora ne podaljša, pa obdolženca izpustijo.

Krško okrožno sodišče je sicer pripor osumljenima po prvem podaljšanju za 45 dni konec aprila podaljšalo še za 15 dni. Tožilstvo je prvič predlagalo podaljšanje pripora za dva meseca.

Zastopnik enega od osumljencev, odvetnik Dušan Dornik je za STA povedal, da preiskava še ni končana zaradi zahteve po izdelavi izvedenskega psihološkega in psihiatričnega mnenja. Izdelava izvedenskega mnenja pa je tudi razlog za predlagano podaljšanje pripora.

Naj spomnimo: Policija je v noči z 12. na 13. februar prijela več prijav posnetka pretepa, objavljenega na družbenem omrežju Facebook. V akciji preverjanja, s katero so zato začeli, so policisti 13. februarja okoli 4. ure zjutraj v okolici Podbočja v občini Krško našli hudo pretepenega 26-letnega moškega, ki so ga reševalci zaradi hudih poškodb prepeljali v UKC Ljubljana, kjer pa je umrl.

Policisti Policijske uprave Novo mesto so kmalu prijeli osumljenca napada, stara 20 in 29 let, in ju osumili kaznivega dejanja povzročitve posebno hude telesne poškodbe, za katero je zagrožena zaporna kazen od enega do 10 let, a ker je dan po napadu žrtev umrla, je tožilec očitano kaznivo dejanje spremenil v povzročitev posebno hude telesne poškodbe s smrtnim izidom, za kar je zagrožena kazen do 15 let zapora. Očitajo jima tudi neupravičeno slikovno snemanje, za kar je zagrožena kazen do enega leta zapora.

Kot poroča STA, so na Okrožnem državnem tožilstvu v Krškem poudarili, da bo šele po zaključku kazenske preiskave in proučitvi zbranih dokazov moč oceniti, ali bo prišlo do morebitne prekvalifikacije kaznivega dejanja ali ne. Kdaj bo sodna obravnava, pa ni mogoče predvideti, piše STA, da so še dodali na tožilstvu.

