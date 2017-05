Mednarodna konferenca o izzivih globalizacije

11.5.2017 | 17:05

Novo mesto - Na Fakulteti za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto je danes potekala 6. mednarodna znanstvena konferenca na temo globalizacije in družbeno-ekonomskih sprememb v Evropski uniji. Namen konference je bil najti odgovore na pereča ekonomska vprašanja, ki jih sprožajo spremembe v ožjem in širšem družbenem okolju.

»Če smo zadnjih nekaj let na konferenci glavno besedo namenjali finančni in gospodarski krizi, je danes trenutek, da več časa namenimo iskreni skrbi za dobrobit drugih v našem osebnem in družbenem življenju, kar bo vodilo v svet, kakršnega si vsi bolj ali manj na glas želimo,« je v svojem pozdravnem nagovoru dejala predsednica organizacijskega odbora konference in dekanica Fakultete za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto mag. Malči Grivec.

Na konferenci je bilo predstavljenih 83 prispevkov strokovnjakov iz devetih držav. Udeleženci so si izmenjali znanstvene ugotovitve in predstavili dobre podjetniške izkušnje. V okviru pozornosti, ki so jo namenili reševanju izzivov gospodarstva, so obravnavali pomembne gospodarske teme, med katerimi prevladujejo: izzivi globalizacije in ekonomsko okolje, menedžment poslovnih procesov, globalno trženje, menedžment človeških virov in kakovosti, menedžment v šolstvu in zdravstvu ter upravne in poslovne vede v luči informatike.

Udeleženci konference so se seznanili z reševanjem ključnih problemov domačega in mednarodnega družbeno-ekonomskega okolja, poleg strokovnjakov pa so svoj pogled na obravnavano tematiko predstavili tudi študenti, ki so pridobili dodatne strokovne kompetence.

M. L.-S.; Foto: organizator