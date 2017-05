Zaključili z dobrodelno akcijo Stopimo skupaj

11.5.2017 | 19:25

Črnomelj, Metlika - Območno združenje Rdečega križa Metlika je 12. januarja v sodelovanju z Vrtcem Otona Župančiča iz Črnomlja in z Zavodom za izobraževanje in kulturo Črnomelj ter s pomočjo vseh treh belokranjskih občin začelo s 17. humanitarno akcijo Stopimo skupaj. Zaključili so jo 1. maja, sedaj pa so denar, ki so ga zbrali v akciji, simbolično izročili črnomaljskemu vrtcu, kjer ga bodo namenili razvojnemu oddelku, v katerem so belokranjski otroci s posebnimi potrebami.

Ti otroci za dobro počutje in kolikor se le da uspešen razvoj potrebujejo posebno skrb in specifične pristope specialnih strokovnjakov, a so trenutno prikrajšani za dodatno strokovno pomoč. Denar so v okviru humanitarne akcije Stopimo skupaj za otroke v belokranjskem razvojnem oddelku zbirali z dvema dobrodelnima koncertoma in sicer februarja v Metliki in aprila v Črnomlju ter s prispevki ljudi. Zbrali so 7.800 evrov. Kot je ob simbolični predaji denarja dejala ravnateljica črnomaljskega vrtca Petra Pezdirc Stopar, so zadovoljni, ker so s humanitarno akcijo zbrali toliko denarja. Predsednica Območnega združenja Rdečega križa Metlika Mojca Stopar pa je dodala, da so Belokranjci znova dokazali, da znajo stopiti skupaj.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

