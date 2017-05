Četrto srečanje vseh skupin Društva Šola zdravja

11.5.2017 | 19:10

Šmarješke Toplice - Jutri bo v Šmarjeških Toplicah potekalo 4. srečanje vseh skupin Društva Šola zdravja (DŠZ). Organizator srečanja je skupina DŠZ Šmarješke Toplice v sodelovanju s podjetjem Terme Krka. Srečanje bo potekalo na Dan odprtih vrat Term Šmarješke Toplice in je del nacionalnega projekta Slovenija v gibanju 365, ki združuje vse športno-rekreativne prireditve in redne vadbe po Sloveniji.

Organizator pričakuje okrog 700 udeležencev, saj člani DŠZ prihajajo iz različnih krajev Slovenije. Društvo ima trenutno 123 aktivnih skupin in več kot 2800 članov, ki vsako jutro, ne glede na vremenske razmere, telovadijo na javnih površinah po vsej Sloveniji. Jutranje vaje, ki jih vodijo ustrezno usposobljeni prostovoljci, so enostavne in primerne za ljudi vseh starosti.

Moto društva je, da le zdrav človek lahko prispeva k zdravi družbi in da je zato treba poskrbeti tako za zdravo telo kot za zdrav duh. V DŠZ zato ne gre le za vadbo, ampak tudi za druženje. Prav skupinska srečanja z jutranjim razgibavanjem po različnih slovenskih regijah, pa pripomorejo k boljšemu informiranju in osveščanju ljudi o pomembnosti vsakodnevne telesne dejavnosti za naše zdravje.

Vadba »1000 gibov« bo potekala v športnem parku v Šmarjeških Toplicah nad hotelom, v primeru dežja pa v športni dvorani na Otočcu. Vadbo bo vodil idejni vodja in ustanovitelj DŠZ Nikolay Grishin, dr. med., oranžnim telovadcem pa se bodo lahko pridružili tudi naključni mimoidoči in tako svoj dan začeli prijetno in zdravo.

Začetek vadbe bo ob 8.30. uri, pred tem pa bodo zbrane pozdravili predsednica DŠZ Zdenka Katkič, županja Šmarjeških Toplic Bernardka Krnc in direktor Term Krka Jože Berus. Dogodek bo obogaten s kratkim kulturnim programom. Po vadbi bodo potekale različne gibalne aktivnosti, in sicer pohod po dolenjski pokrajini, kopanje v kopališču Terme Šmarješke Toplice ali sprehod po okolici po lastni izbiri.

M. L.-S.