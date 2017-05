Kje bodo popolne zapore cest in kje bo motena elektrika

12.5.2017 | 08:05

Kop Brežice obvešča, da je od 7. ure zjutraj danes do jutri, 13. maja, do 18. ure postavljena popolna zapora občinske lokalne ceste LC 024061 Krška vas – Malence zaradi asfalterskih del na projektu »Pločnik Krška vas – Velike Malence I. do IV. faza«.

Obvoz ne bo urejen, je pa možen po naslednjih lokalnih cestah: LC 024121 Dvorce – Žejno; 024122 Žejno – Globočice; LC 024102 Mrzlava vas – Globočice; LC 024101 Velike Malence – Mrzlava vas in v obratni smeri ter po ostalih vzporednih cestah.

Jutri, 13. maja, pa bo od 6. do 14. ure popolna zapora lokalne ceste LZ 026011 Cesta bratov Milavcev in Cesta prvih borcev, od križišča z lokalno cesto LZ 026041 Bizeljska cesta (pas za zavijanje desno) do križišča z lokalno cesto LK 027181 Kržičnikova ulica, zaradi prireditve »Maj v mestu«.

Elektrike bo motena...

Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce električne energije, da bo danes zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah, prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Sevnica na območju transformatorskih postaj: Male Drušče, Rogačice, Primož, Osredek pri Zavratcu in Hubajnica med 8. in 11. uro, na območju transformatorskih postaj: Zavratec, Rovišče, Hudo Brezje, Hudenovo, Vrsa in Planina pri Raki med 8.30 in 12.30 uro.

Na nadzorništvu Brežice pa na območju transformatorskih postaj (TP) Krška vas 2 - nizkonapetostni izvod Gasilski dom in območju TP Brežice kolodvor med 8. in 10. uro, na območju TP Brežice Gubčeva med 11. in 13. uro in območju TP Brežice Regulator med 14. in 16. uro.

M. Ž.