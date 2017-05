Avto na streho

12.5.2017 | 08:20

Sedem minut čez polnoč so gasilci Poklicne gasilske enote Krško posredovali v Cerkljah ob Krki, kjer se je na cesti za Gazice na streho prevrnilo osebno vozilo. Gasilci so mesto nesreče protipožarno zavarovali, odklopili baterijo, z vpojnimi sredstvi nevtralizirali in počistili iztekle motorne tekočine. Vozilo so postavili na kolesa, nudili potrebno razsvetljavo in počistili cestišče. V nesreči se na sreči nihče ni poškodoval. Obvestili so pristojne službe.

Pomagali obolelemu do rešilca

Na Kandijski cesti v Novem mestu so gasilci GRC Novo mesto sinoči, malo po sedmi uri zvečer pomagali reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto pri prenosu obolele osebe do reševalnega vozila.

M. Ž.