Zaposleni v brežiški bolnišnici želijo nazaj prejšnjega direktorja Levojeviča

12.5.2017 | 09:00

Foto: M. L., Arhiv DL

Brežice - Včeraj smo poročali, da je Svet zavoda Splošne bolnišnice Brežice, ki je na svoji zadnji seji po nedavnem odstopu direktorice Nataše Avšič Bogovič obravnaval njeno razrešitev, objavil razpis za novega direktorja zavoda. Nad nastalo situacijo je zelo zaskrbljena večina zaposlenih v bolnišnici, so zapisali v sporočilu za javnost, ki ga objavljano v celoti.

»Večina zaposlenih v Splošni bolnišnici Brežice smo izredno zaskrbljeni zaradi nastale situacije. Natanko pred letom dni je bila za direktorico imenovana mag. Nataša Avšič Bogovič kljub temu, da smo zaposleni izrazili jasno podporo Draženu Levojeviču. Predstavnik zaposlenih v svetu zavoda je takrat v nasprotju z izraženo voljo zaposlenih glasoval za imenovanje Avšič Bogovičeve.

Splošna bolnišnica Brežice zagotavlja storitve za več kot 70.000 prebivalcev na sekundarni zdravstveni ravni. Kljub velikemu številu ur iz prerazporejenega delovnega časa ter omejitvam pri zaposlovanju, predstavlja bolnišnica vir za preživetje okrog 340 zaposlenim in njihovim družinam. Zaposleni imamo voljo, znanje in sredstva, da zagotavljamo pacientom kakovostno in varno zdravstveno obravnavo ter da zagotavljamo prispevek mozaiku slovenskega zdravstvenega varstva. Majhnost naše bolnišnice za paciente v veliki meri pomeni prednost, saj je možen večji osebni stik s pacienti. To individualizacijo pacienta je v večjih centrih težje doseči.

Vodenje bolnišnice vpliva na zaposlene v organizaciji. V želji, da bi bolnišnica dosegla načrtovane poslovne in druge cilje, zaposleni pozivamo Ministrstvo za zdravje in svet bolnišnice, da v najkrajšem času zagotovijo odgovorno in zanesljivo vodstvo, ki bo delovalo v korist bolnišnice in ljudi v Posavju. Želimo si »prejšnjega direktorja, gospoda Levojeviča« nazaj, kar izražamo tudi z zbranimi podpisi, in da bi predstavnik zaposlenih v svetu zavoda tokrat le glasoval po večinski volji zaposlenih. Prav tako pozivamo naše uporabnike, da nas pri prošnji podprejo v dobrobit naše bolnišnice ter celotnega Posavja.«

