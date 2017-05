Direktorica bo, zidali bodo, občane pa tepe država

12.5.2017 | 10:50

Matejka Gerjevič po imenovanju (Foto: M. L.)

Igor Zorčič (drugi z leve) je bil kot poslanec tudi tokrat neprostovoljni naslovnik Vizjakove kritike na rovaš države. (Foto: M. L.)

Andrej Vizjak (za govornico) (Foto: M. L.)

Občinska stran Foto: M. L.)

Brežice - Brežiški občinski svet je na včerajšnji seji podprl imenovanje Matejke Gerjevič za direktorico Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino (ZPTM) Brežice. Gerjevičeva je bila na tem vodilnem delovnem mestu v zavodu že doslej. V obrazložitvi svojega delovnega načrta za prihodnje je med drugim napovedala razmejitev tržnih dejavnosti, ki jih opravlja, in dejavnosti, ki jih izvaja kot javni zavod občine Brežice.

Koliko je zaposlenih v zavodu, je zanimalo svetnika Marijana Žiberta. Ta je vprašal tudi, kaj so v Brežicah prihranili, s tem ko so v preteklosti več zavodov združili v sedanji (ZPTM) Brežice. Direktorica je pojasnila, da je zaposlenih 22, delajo na štirih krajih v Brežicah in na Čatežu ob Savi. ZPTM je po njenih besedah zelo uspešen, med drugim je tudi prejel na svojem področju najvišje evropsko priznanje.

Svetniki so tudi sprejeli rebalans občinskega proračuna. Potem ko je besedilo odloka o rebalansu predstavil vodja občinskega Oddelka za finance in računovodstvo Aleksander Denžič, so svetniki dokument sprejeli brez razprave. Ob sprejemanju je župan Ivan Molan dejal, da je sprejem rebalansa nujen. Občinski proračun so namreč sprejeli leta 2015 in od takrat do danes so se spremenile nekatere okoliščine. Vsaka krajevna skupnost ima zdaj nekje v občinskem proračunu vsaj nekaj denarja za svoje potrebe, je pojasnil župan. Poudaril je tudi, da so v proračunu kljub včeraj sprejetim spremembam ostale vse pomembne naložbe, ki so jih predvideli že s sprejetjem proračuna za leto 2017.

Občinski svet je med drugim poslušal županovo poročilo o njegovem delu po zadnji seji občinskega sveta in o uresničevanju sklepov. Svetniki so tudi sprejeli poročilo iz projekta Celostna prometna strategija občine Brežice, s katerim jih je izčrpno in večstransko seznanil predstavnik krškega Savaprojekta Dušan Blatnik.

Občinski svetniki so po precej polemični razpravi sprejeli občinski podrobni prostorski načrt (OPPN), ki omogoča v Gornjem Lenartu gradnjo dveh stanovanjskih hiš. Pred glasovanjem je Marija Levak stopila v bran kmetijskih zemljišč. Zlasti Andreju Vizjaku se je zdela ta njena razprava nepotrebno oglašanje, češ, da so prostor, ki ga zadeva OPPN, že v preteklosti namenili za stanovanjsko gradnjo, ker je zemljišče med hišami v naselju.

Precej časa so si na seji vzeli v zvezi s poročanjem predstavnikov Javnega podjetja Komunala Brežice Darka Ferlana in direktorja Aleksandra Zupančiča o lanskem delu tega podjetja. Svetniki, med temi zlasti Stanko Tomše, Igor Zorčič in Aljioša Rovan, so spraševali med drugim o tem, zakaj in kako Komunala kot podjetje v popolni javni lasti občine povečuje svoj kapital in koliko denarja porabi za dejavnosti, namenjenih svojemu reklamiranju, in zakaj so iz podjetja odšli nekateri zaposleni, če pa je Komunala prejela naziv najboljši zaposlovalec leta 2016.

Med svetniki se je Andrej Vizjak odločno postavil v bran Komunali, pri čemer je poudaril, da to podjetje posluje dobro. Po njegovem Komunala z lastnim delom znižuje stroške, zato je račun na položnicah občanov nižji, kot bi bil, če bi Komunala delala drugače. Vizjak je za visoke zneske na položnicah okrcal državo, češ, da ta z višanjem različnih obveznih dajatev dviguje ceno komunalnih storitev. Kritiko je sočasno naslovil tudi na svetnika Igorja Zorčiča, poslanca, ki naj bi ga ta klic spodbudil, da v parlamentarnih klopeh nastopi proti višanju državnih davkov.

Svetnik Anton Zorko je v odločno pohvalo Komunali, češ, da so v občini Brežice ponosni na vse, kar je dobro, in Komunala dela dobro, zavil tudi dve vprašanji. Kako je ustanavljanjem socialnega podjetja, ki ga je pred časom napovedala Komunala? Zorkovo drugo vprašanje je bilo vse prej kot podpora morebitnim prepričanjem o komunalno brezhibno delujoči občini Brežice. Zorko je namreč vprašal, koliko je v brežiških vodovodih še azbestnih cevi.

M. L.

Galerija