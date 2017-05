Napihal in prespal v treznilnici

12.5.2017 | 10:00

Foto: PU Novo mesto, arhiv DL

Policisti so med kontrolo prometa v Krškem sinoči nekaj pred 21. uro ustavili voznika avtomobila iz Sevnice in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 33-letni kršitelj je imel v litru izdihanega zraka 0,93 miligrama alkohola. Odpeljali so ga v prostore za pridržanje in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

S PU Novo mesto danes poročajo še o treh vlomih oz. tatvinah. Na Mirni je v noči na četrtek nekdo vlomil v zabojnik in odpeljal vrtni traktor znamke Husqvarna. Škode je za okoli 5300 evrov. Šentjernejski policisti so prejeli klic, da je v isti noči v okolici Šentjerneja neznanec vlomil v hišo in s seboj odnesel okoli 1000 evrov. Včeraj popoldne pa je v Brežicah nekdo skozi okno prav tako vlomil v hišo, ukradel je denar in zlat nakit.

M. M.