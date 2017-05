V Krškem znani letošnji občinski nagrajenci

12.5.2017 | 15:00

Foto: B. Colarič

Krško - Krški občinski svetniki so včeraj sprejeli sklep o letošnjih občinskih nagrajencih. Veliki znak Občine Krško bosta na prireditvi ob občinskem prazniku dobila ustanovitelj Steklarstva Resnik Miran Resnik in Dom starejših občanov Krško. Dom letos obeležuje 40 let dela, s 40-letno zgodovino pa se ponaša tudi Steklarstvo Resnik.

Znak Občine Krško bosta prejela starosta posavskega in slovenskega karateja Stane Iskra ter družba Willy Stadler.

Priznanja Občine Krško bodo prejeli predsednik območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Božislav Kosalec, videmski župnik Mitja Markovič, dolgoletni član upravnega odbora Turističnega društva Senovo Franc Slivšek, dirigent Pihalnega orkestra Krško Dejan Žnideršič in družba Arch z Rake.

Jubilejna priznanja bodo prejeli PGD Dolenja vas, Lovska družina Senovo, PGD Veliki Trn, PGD Mali Kamen, AMD Krško, Društvo upokojencev Senovo, Društvo upokojencev Brestanica, Zveza lovskih družin Posavje Krško, Lovska družina Krško, Lovska družina Studenec – Veliki Trn, Pihalni orkester Krško, Šolski center Krško – Sevnica, PGD Brege, PGD Gora, ZŠAM Krško, Kulturni dom Krško, Društvo ljubiteljev fotografije Krško, Teniški klub Brestanica in skavti stega Krško.

Svetniki so med drugim sprejeli zaključni račun občine za lani, celostno prometno strategijo in poročilo o zdravstvenem stanju v občini. Podprli so tudi 2,6 milijona evrov vredno naložbo v obnovo in razširitev prostorov Poklicne gasilske enote Krško, dva milijona evro vreden letni načrt na področju kulture in podali so soglasje k novemu tržnemu redu tržnice na Vidmu.

B. B.