Nadaljujejo z obnovo novomeške tržnice

12.5.2017 | 12:55

Novomeška tržnica pred dvema mesecema. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Na pokritem delu novomeške tržnice na Florjanovem trgu se je začela druga faza rednih vzdrževalnih del. Prve aktivnosti, ki vključujejo menjavo asfaltnih tlakov pri zabojnikih za odpadke ter popravilo stopnic in ometa na opornem zidu na spodnjem delu tržnice, so stekle včeraj, so sporočili iz novomeške občinske uprave.

Obsežnejše nadaljevanje del bo sledilo v ponedeljek, 15. maja, ko načrtujejo odstraniti azbestno kritino, tako da bo tržnica dobila novo streho. Zaradi varnosti ponudnikov in obiskovalcev tržnica ta dan ne bo obratovala. Celoten poseg prekrivanja strehe bo predvidoma zaključen v četrtek, 18. maja, nato bodo na vrsti še manjša mizarska, ključavničarska in pleskarska dela.

Tako bodo med drugim bodo zamenjali tudi asfaltne tlake pri zabojnikih za odpadke, popravili dovoze, stopnice in omet na opornih zidovih, vse stene tržnice in hiške obili z lesenim opažem, postavili zakrivne stene pri kontejnerjih in popravili obstoječe prodajne hiške, izdelali kovinske podkonstrukcije novih prodajnih miz, zamenjali svetila z novimi varčnimi led lučmi s senzorjem in odstranili rastlinje iz zidov in žlebov.

V času večjih posegov bo le zapora dostavne oz. interventne poti, ki poteka ob tržnici, so pojasnili na občini in dodali, da je estetska in funkcionalna prenova obstoječe infrastrukture novomeške tržnice v sodelovanju z ostalimi intenzivnimi procesi za oživitev širšega mestnega jedra osnova za krepitev ponudbe in obiska te pomembne mestne točke.

M. Ž.