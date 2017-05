Ob koncu leta na velikem odru

12.5.2017 | 14:10

Foto: I. Vidmar

Novo mesto - Glasbena šola Marjana Kozine ob zaključku šolskega leta že tradicionalno pripravi koncert, na katerem se predvsem staršem in tudi drugim poslušalcem in gostom predstavijo vsi šolski orkestri in skupine ter kot solisti tudi najboljši učenci, ki so tudi letos na domačih in mednarodnih tekmovanjih mladih glasbenikov posegali po najvišjih mestih.

V Trdinovi dvorani Kulturnega centra so se tako predstavili godalni orkester pod vodstvom Petre Božič s solisti Emo Starešinič (violina), Jasmino Erjavec Gramec (pikolo), Gašperjem Pustom (električna kitara) in Jošto Rudmanom (trobenta), klavir štiriročno z Ajo Koncilija in Katjo Molan, violinistka Jeremija Šiler Hudoklin, Trio kontrabasov, rogist Jernej Slak, klavirski trio s Saro Bobnar (klavir), Emo Starešinič (violina) in Tjašo Remec (violončelo), baritonistka Lucija Zagorc, oboistični duo Tevž Kupljenik in Sara Mihalič, pianistka Ajda Breščak, kitarski orkester pod mentorstvom Dušana Pavleniča, komorna skupina pod mentorstvom Petre Božič, kvintet saksofonov pod mentorstvom Jake Kopača, tolkalna skupina Muvaruvagruva pod mentorstvom Mira Tomšiča in harmonikarski orkester Katarine Štefanič Rožanec.

I. V.

