Za mednarodni projekt dobili več kot milijon evrov

12.5.2017 | 18:30

Foto: spletna stran Občine Semič, arhiv DL

Semič - Občina Semič je kot vodilni partner projekta novembra lani na javni razpis Programa sodelovanja INTERREG V-A Slovenija – Hrvaška 2014-2020 prijavila vlogo z naslovom »Doživetje skrivnosti voda« oz. akronimom »MISTERION«, ki jo je Odbor za spremljanje odobril 10. maja. Projekt »MISTERION« bo večinoma sofinancirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicer v višini dobrega milijona evrov, skupna vrednost pa je nekaj več kot 1,2 milijona evrov, so sporočili iz semiške občinske uprave.

V omenjenem mednarodnem projektu, ki se bo izvajal od maja letos do oktobra leta 2019, sodeluje pet partnerjev - Občina Semič, Općina Kamanje, Občina Metlika, Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis in Kompas Novo mesto ter trije pridruženi partnerji: Belokranjski muzej Metlika, Gradski muzej Karlovac in Športno društvo Stranska vas pri Semiču.

»Projekt bo predstavil zadnja spoznanja o vlogi človeka skozi evolucijo (arheološka izkopavanja) in podzemnim življenjem, o skrivnostih kraških voda z razkritjem edine živeče podzemne školjke na svetu Kuščarjeve Congerie, do katere dostopajo le potapljači, in predstavljena bo skrivnostna človeška ribica,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Skupni cilj projekta je z doživetjem skrivnosti voda povezati in ohraniti ter hkrati povečati privlačnost edinstvene naravne in kulturne dediščine programskega območja in postaviti obiskovalca v naravo. »Z najmodernejšo tehnološko opremo muzeja in arheološkega parka, s predstavitvijo najdb, urejenimi učnimi potmi med tremi občinami bo dediščina in turistični produkt z doživljajskimi občutji drugačen od vseh do sedaj. Izkustvene priložnosti bodo generirale obisk vseh ciljnih skupin, ustvarjanje zelenih delovnih mest in preprečile depopulacijo območja,« do dodali.

Investicijski projekt Občine Semič vključuje obnovo in ureditev muzejske hiše v Semiču z urejeno interaktivno razstavo naravne dediščine Bele krajine in ureditev kraške učne poti, vključno z gradnjo viseče brvi čez reko Krupo.

M. Ž.