Huda nesreča v Krškem - trčil v dva kolesarja

12.5.2017 | 19:10

Foto: arhiv DL

Danes ob 16.08 je na Cesti krških žrtev v Krškem voznik osebnega vozila trčil v dva kolesarja. Reševalci NMP ZD Krško so težje poškodovana kolesarja oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v SB Brežice. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj nesreče in pomagali reševalcem pri oskrbi ponesrečencev in pri prenosu do reševalnega vozila.

Odstranili mino

Ob 15.42 je na brežini reke Save v kraju Rožno (občina Krško) občanka našla neeksplodirano ubojno sredstvo. Pripadnika državne enote za varstvo pred NUS Dolenjske regije sta odstranila in varno shranila minometno mino kalibra 81 mm, nemške izdelave iz obdobja druge svetovne vojne.

Oprali strugo potoka

Ob14.00 so gasilci GRC Novo mesto ponovno odšli na kraj onesnaženja potoka Šajser ob Šentjernejski cesti v Novem mestu. Pregledali so brežino potoka, potok zajezili, skupaj z delavci Komunale Novo mesto izčrpali približno 8 kubičnih metrov vode in oprali strugo potoka. O dogodku so bile ponovno obveščene pristojne službe.

S helikopterjem v UKC

Ob 15.56 so reševalci HNMP s helikopterjem policije prepeljali obolelo osebo iz ZD Kočevje v UKC Ljubljana.

Goreli električni vodi

Ob 12.06 so v Mestnem logu v občini Kočevje zagoreli električni vodi. Požar so pogasili gasilci PGD Kočevje. O dogodku so bile obveščene pristojne službe.

Okvara na transformatorski postaji

Ob 11.30 je bila na območju Kočevja, Kočevske Reke, Ribnice in Suhe krajine zaradi okvare na glavni transformatorski postaji motena oskrba z električno energijo. Napako so odpravili dežurni delavci podjetja Elektro Ljubljana.

J. A.