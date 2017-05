Do 14. ure zapore ulic v Brežicah

13.5.2017 | 07:30

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

KOP Brežice d.d. obvešča, da bo danes od 6. ure do 14. ure popolna zapora lokalne ceste LZ 026011 Cesta bratov Milavcev in Cesta prvih borcev, od križišča z lokalno cesto LZ 026041 Bizeljska cesta (pas za zavijanje desno), do križišča z lokalno cesto LK 027181 Kržičnikova ulica, zaradi prireditve.

Brez elektrike bodo…

Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo danes od 12. ure do 15.ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Črnomelj.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

L. M.