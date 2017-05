Na natečaju Evropa v šoli uspešna tudi dolenjska mladina

13.5.2017 | 08:00

Ljubljana, Novo mesto - Te dni so pri novomeškem društvu Mojca zaključili še enega od številnih projektov, ki jih pripravljajo in koordinirajo za dolenjsko mladino. To je natečaj Evropa v šoli, v katerem je skoraj 8 tisoč slovenskih osnovnošolcev in srednješolcev ustvarjalo dela na temo »Svet v katerem želim živeti«.

Pisali so literarne prispevke, risali slike, izdelali fotografije in video prispevke. Zmagovalci iz osnovnih šol so poleg priznanja dobili tudi teden počitnic v CŠOD ter praktične nagrade. Srednješolci pa se bodo med počitnicami udeležili mednarodnega tabora.

Z društvom Mojco se je v Ljubljano odpeljalo kar 69 pridnih dolenjskih šolarjev ter njihovih mentorjev. Pridružili so se več kot 500 učencem in dijakov iz vse Slovenije na zaključni prireditvi v festivalni dvorani Pionirskega doma. Prvih nagrad so se veselili Amber Ivana Erenda iz OŠ Center in Neža Cerinšek iz Gimnazije Novo mesto, ki sta ustvarili literarni deli, ter Urh Pirc, Nejc Kraševec in Alen Hočevar iz Ekonomske šole Novo mesto s prvonagrajenim videom. Naši tekmovalci so prejeli dve nagradi za 2. mesto, in sicer na fotografskem natečaju Loti Kavšek iz Ekonomske šole Novo mesto, na video natečaju pa Nadina Kosinac iz Gimnazije Novo mesto. 3. mest sta bila prav tako deležna dva srednješolca - z bronasto diplomo za fotografijo se je okitila Nika Šabanović iz Ekonomske šole, za video delo pa Neža Kralj iz SŠ Josipa Jurčiča iz Ivančne Gorice.

Gledalci so bili navdušeni nad mlado voditeljico, ki je prebrala nekaj prvouvrščenih literarnih del. Dvorano je dodobra ogrel raper Nipke s pesmijo Noben me ne razume, ki so se mu pri petju pridružili tudi nagrajenci. Na koncu so navdušeno zaploskali še najboljšim video delom.

L. M., foto: DPM Mojca

Galerija