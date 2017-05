Novomeški projekt zmagovalec kampanje EU projekt, moj projekt

13.5.2017 | 14:45

Obrat za sušenje odpadnega blata pri centralni novomeški čistilni napravi v Ločni. (Foto: M. Ž., arhiv DL)

Novo mesto - Projekt Mestne občine Novo mesto Odvajanje in čiščenje odpadnih voda v porečju reke Krke – hidravlične izboljšave kanalizacije in centralna čistilna naprava v Novem mestu je absolutni zmagovalec glasovanja v sklopu kampanje EU projekt, moj projekt tako v statistični regiji jugovzhodne Slovenije, kot tudi na nivoju celotne države, saj je prejel največ glasov med vsemi prijavljenimi projekti v kampanji - 12.510 glasov. To novico je pred dnevi objavilo Ministrstvo za okolje in prostor RS.

Skupna vrednost projekta je znašala dobrih 17,5 milijona evrov z DDV, od tega je EU prispevala dobrih 8 milijonov 300 tisoč evrov, Republika Slovenija skoraj 1,5 milijona evrov, Mestna občina Novo mesto pa skoraj 7 milijonov 765 tisoč evrov. Prva faza je obsegala izgradnjo Centralne čistilne naprave Novo mesto z dodatno obdelavo blata, druga faza pa gradnjo primarnih kanalov, črpališč in zadrževalnih bazenov na različnih lokacijah po Mestni občini Novo mesto.

Jože Kobe. (Foto: B.B., arhiv DL)

Zmagovalne projekte po dvanajstih statističnih regijah bodo 9. in 10. junija predstavili na dnevih odprtih vrat EU projekt, moj projekt. Izvedbo projekta je koordinirala ekipa Mestne občine Novo mesto pod vodstvom vodje Urada za gospodarske javne službe Jožeta Kobeta. Uspešen projekt iz prejšnje evropske kohezijske politike Mestna občina Novo mesto nadgrajuje s celovitim pristopom pri prenovi komunalne infrastrukture v naši občini, pri kateri je bilo v preteklosti veliko zamujenih priložnosti.

L. M.