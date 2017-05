Razstava o gasilskih veselicah na Slovenskem

13.5.2017 | 09:05

Metlika - V Slovenskem gasilskem muzeju dr. Branka Božiča v Metliki je od včeraj na ogled občasna razstava o gasilskih veselicah, ki jo je pripravila kustosinja v omenjenem muzeju Petra Planinc. Na njej se je dotaknila gasilskih veselic pred in po drugi svetovni vojni ter danes.

Čeprav predmetov z veselic v depoju muzeja ni, pa je veliko pisnega gradiva. Ne nazadnje so bili gasilci, ki so bili sicer v marsikaterem kraju steber kulturnega in družabnega življenja, tudi dobri kronisti. Tako je avtorica razstave izbrskala marsikatero zanimivost. Med drugim tudi to, da so nekdaj ob pomembnejših dogodkih, kot so okrogle obletnice ali nova pridobitev, slavja trajala celo nekaj dni. Poleg proslave in parade pa so se na veselicah, kjer ni smelo zmanjkat ne jedače ne pijače, zabavali s šaljivo pošto ali telefonom, vlečenjem vrvi, tekom v vrečah, plesom, vrh dogajanja pa so bili pretepi.

Danes je gasilskih veselic vse manj, kar pa je škoda. Kot je dejala Planinčeva, je z veselicami res veliko dela in z njimi nihče ne obogati, pripomorejo pa k ohranjanju slovenske tradicije. Prisotne na otvoritvi razstave sta pozdravila tudi metliški župan Darko Zevnik in podpredsednik Gasilske zveze Slovenije Jože Derlink.

Besedilo in fotografije: M. B.-J.

