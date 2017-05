V Trebnjem bodo tekli tudi z zavezanimi očmi

13.5.2017 | 09:35

Ilustrativna fotografija (Foto: Obržanc, arhiv DL)

Trebnje - Lions klub Trebnje se je tudi letos pridružil vseslovenski akciji Tečem, da pomagam. Gre za dobrodelno družabno prireditev, ki omogoča tudi posebno doživetje, po katerem se človek zave, kako dragocena sta vid in sluh. Del trase po atletski stezi v Športnem parku Trebnje bo vsak udeleženec lahko pretekel z zavezanimi očmi in tako doživel, kaj za gibanje in orientacijo pomeni odsotnost vida.

Lionsi vabijo danes med 10 in 13. uro, da se jim pridruži čim več ljudi. Organizirali bodo rekreativni tek in hojo, s katero bodo doprinesli svoj del svetlobe tistim, ki tega ne morejo občutiti. Postavili bodo tudi poligon za otroke.

Ambasadorji letošnje prireditve so: alpska smučarka Vanja Brodnik, triatlonec Matej Markovič, aktivna športnika Lana Grandovec Markovič in Alen Štritof.

Na dogodku se bodo predstavila invalidska in humanitarna društva ter organizacije.

J. A.