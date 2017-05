Včeraj je bilo v šmarješki dolini vse oranžno

13.5.2017 | 10:40

Zdrav duh v zdravem telesu!

Šmarješke Toplice - Včerajšnji dan je bil v šmarješki občini v znamenju oranževcev. Tako bi lahko rekli vsem privržencem oz. članom skupin Društva Šola zdravja, ki so se na 4. slovenskem srečanju vseh skupin zbrali v parku Krkinih Term. Prišlo jih je okrog osemsto iz vseh koncev Slovenije in prelep je bil pogled na oranžno množico, ki je pol ure pridno telovadila pod vodstvom idejnega vodje in ustanovitelja vadbe 1000 gibov Nikolaya Grishina, dr. med.

Priložnostni pevski zbor šmarješke skupine Šola za zdravje-

A še pred tem je šmarješka skupina Društva šole zdravja, ki je bila prva pri nas in jo prizadevno vodi Dunja Gartnar, kot gostiteljica srečanja pripravila lep sprejem in kratek kulturni program. Oblikovali so ga šolarji oz. mladi folklorniki ter pevski zbor šmarjeških telovadcev ob harmonikarski spremljavi Jožeta Gotliba. Seveda ni šlo brez občinske »himne« Dobrodošli v Šmarjeti.

Vodja šmarjeških Term Vesna Jankovič, Gorazd Šošter, Bernardka Krnc in Zdenka Katkič.

Zbrane je pozdravil namestnik direktorja Term Krka Gorazd Šošter, ki se je spomnil, kako je jeseni 2010 k njemu, ki je takrat služboval v Termah Šmarješke Toplice, prišla skupina petih žensk, s prošnjo, da bi vsak dan lahko telovadile v njihovem parku. Kar ni verjel, da bo iz tega kaj nastalo, zato je še toliko bolj prijetno presenečen in vesel, da sedaj skupine Šole zdravja delujejo po mnogih krajih in da je tudi šmarješka skupina vse številčnejša - šteje 39 članov. »Čestitam za vztrajnost in enostavnost! Ste naš vzor!« je dejal.

Županjino priznanje Dunji Gartnar (na levi).

Šmarješka županja Bernardka Krnc je dejala, da je ponosna, da zdravo življenje ljudem pomeni vse več, pri Šoli zdravja, ko se vsako jutro (razen ob nedeljah in praznikih) ob 7.30 ne glede na vreme zberejo zagnani na telovadbi, pa gre tudi za medgeneracijsko druženje. Dolgoletni vodja šmarješke skupine Dunji Gartnar, ki je izobrazila že mnoge druge vodje telovadbe, je podelila županjino priznanje. Zdenka Katkič, predsednica Društva Šola zdravja,« je poudarila, kako pomembna je takšna telovadba za dobre medsebojne odnose in pravzaprav »zdravilo« proti depresiji, ki je bolezen 21. stoletja.

Nikolay Grishin, dr. med.

Nikolay Grishina dr. med. je v simpatičnem nagovoru pod mavričnim dežnikom zbrane spomnil, kako zmotno je misliti, da z zdravili lahko ozdraviš vse. Glavno je naše vsakodnevno gibanje in telovadba, in vesel je, da je Šola zdravja že marsikomu v 55 občinah po Sloveniji rešila življenje oz. zdravje. Napovedal je nov program in on-line šolo za otroke. »Ste vzor za mladino, ne starčki!« je dejal zbranim in že so začeli s prvimi gibi.

Po vadbi so potekale različne gibalne aktivnosti, pohodi, sprehodi po bližnji okolici, mnogi so se odpravili v Hišo žive dediščine v Beli Cerkvi, kjer so jih prijazno pogostile članice Društva podeželskih žena in deklet Bela Cerkev, nekateri so se odločili za plavanje v Termah. V šmarješko dolini se bodo zaradi lepe narave in gostoljubnosti ljudi še vsi radi vračali.

Besedilo in foto: L. Markelj

