Slovenija pogreša dobrega gospodarja

13.5.2017 | 13:00

Evropski poslanec in nekdanji predsednik SLS Franc Bogovič (Foto: M. L.)

Predsednik SLS Marko Zidanšek (Foto: M. L.)

Po začetnem zboru pred gradom so udeleženci šli na notranje grajsko dvorišče. (Foto: M. L.)

Torta za rojstni dan (Foto: M. L.)

Sevnica - Z zborom na gradu Sevnica so včeraj zaznamovali 29. obletnico ustanovitve Slovenske kmečke zveze, današnje Slovenske ljudske stranke. Zbrane je uvodoma pozdravil sevniški župan Srečko Ocvirk.

V nadaljevanju je udeležence nagovoril evropski poslanec in nekdanji predsednik SLS Franc Bogovič. Ta med aktualnimi problemi v Sloveniji med drugim poudarja neustrezen način financiranja občin, za katere država iz dohodnine namenja vse manj denarja. Problem je tudi, da je evropsko razvojno obdobje 2014/20 zasnovano tako, da je financiranje v njem povsem neprijazno do občin.

Kot je v nagovoru poudaril predsednik Slovenske kmečke zveze pri SLS Rok Sedminek, mora država opredeliti »status aktivnega kmeta« in podpreti tistega, ki kmetuje, ki zemljo obdeluje in ki prodaja pridelke. To je pomembno za samooskrbo Slovenije. Subvencije naj država daje tistim, ki zemljo obdelujejo.

Predsednik SLS Marko Zidanšek je z besedami, s katerimi je nagovoril okrog 200 udeležencev, med drugim ocenil, da naša država pogreša dobrega gospodarja; kmetijski minister, npr., se premalo ukvarja s kmetijstvom.

»Kako lahko država dovoli, da več kot 300.000 ljudi živi pod pragom revščine? Kdo se ukvarja s 100.000 brezposelnimi? Komu je mar za mlade, ki jih podimo iz države?« je med drugim poudaril predsednik SLS Marko Zidanšek.

Na praznovanju z nekaterimi tujimi gosti, ki ga je povezovala Petra Rep Bunetič, sta v spremljevalnem sporedu nastopila glasbenika Maja Weiss in Robi Petan.

M. L.

