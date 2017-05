Jutri motokros v Stranski vasi pri Semiču

13.5.2017 | 16:30

Tim Gajser je na prvih dveh dirkah DP v Brežicah in Slovenskih Konjicah zmagal, nastop na tretji v Semiču pa je negotov zaradi padca na SP v Latviji.

Stranska vas pri Semiču - Ljubitelji motokrosa v Beli Krajini, a tudi v Posavju in na Dolenjskem, širši Soveniji in celo v Hrvaški bodo imeli ta konec tedna pravi motokros praznik, saj bo na prenovljeni stezi Krupa v Stranski vasi pri Semiču potekalo vzporedno državno prvenstvo Slovenije in Hrvaške, na katerih bomo videli nekatere najboljše domače in tuje 'leteče motoriste'!

Oče, trener in veteranski dirkač Bogo Gajser (na desni) na novi stezi Krupa pri Semiču ne bo manjkal, saj brani naslov veteranskega prvaka.

Srca slovenskih moto navijačev se minuli teden zatrepetala ob padcu dvojnega svetovnega prvaka Tima Gajserja na dirki v Latviji zaradi dveh padcev. Tim Gajser je do dirke v Latviji vodil na svetovnem prvenstvu MXGP s prednostjo 13 točk pred 8-kratnim prvakom Antoniom Cairolijem. V prvi vožnji je vanj bočno zapeljal Španec Jose Burton in Timu poškodoval nogo, a je tim vseeno nadaljeval in dirko končal na 14.mestu. V drugi vožnji je vozil drugi, ko je padel: »Tim je zapeljal v kanal in zamudil skok, ker ni vstal z motorja ga je odbilo z motorja. Najprej je bil za trenutek v nezavesti. Imel je velike bolečine, posebno v prsnem košu. K sreči je z glavo in hrbtenico vse v redu,« je po povratku povedal oče in trener Bogo. Italijan Cairoli, sicer 8-kratni svetovni prvak in prvi Gajserjev tekmec, je po padcu povedal: »Vozil sem tik za Timom in videl njegov padec. Resnično zaskrbelo me je, a nisem mogel ustaviti, sem pa nato upočasnil tempo. Na srečo se Tim ni huje poškodoval,« je na cilju povedal hitri Antonio, ki sedaj na SP pred Timom vodi s 17 točkami prednosti. »Važno da Tim okreva do naslednje dirke SP,« pravi oče in trener Bogo, sicer tudi sam veteranski dirkač - ki pa v Semiču ne bo manjkal.

Jaka Može se vrača na MX steze v Semiču!

Jaka Može.

Čeprav Tim po povratku že precej dobro okreva, pa še vedno ni jasno ali bo dovolj dober za nastop tudi na novi stezi Krupa MXS pri Semiču. Navdušujoča pa je novica, da se na motokros steze vrača Jaka Može, veteran, nekdanji prvak in sedaj izzivalec mladim asom, sporoča Veljko Jukič.

Jaka Može se je po koncu kariere posvetil šolanju mladih in trgovini, a mu bilo dolgčas, zato se je vrnil na dirke prvenstva enduro, kjer spretni in hitri Jaka spet zmaguje, za dirko v organizaciji AMD Kolpa MXS pa se bo znova vrnil tudi na dirke motorkros prvenstva. Jaka »Dolenjski projektil«, bo izkoristil prednost njemu izredno ljube steze in podporo dolenjske publike.

Jaka Može še vedno hiter in pred vrati so presenečenja. Konkurenco mu bosta delala Aljoša Molnar (TRK Tajfun) in Luka Kutnar (MK Fire Group). Ne pozabimo na Tonija Mulca in Iana Oskarja Katanca (MK Slovenj Gradec), ki se v Semič podaja po izjemni dirki za evropsko prvenstvo v Bolgariji, kjer je s tretjim mestom na dirki evropskega prvenstva prvič v karieri stopil na zmagovalne stopničke. Negotov je tudi nastop Klemena Gerčarja, saj si je tudi on na MXGP dirki v Latviji poškodoval koleno.

V Beli krajini stanje boljše

Tim Gajser, Klemen Gerčar, Jaka Može

Še pred kakim letom so skupaj tekmovali na DP, sedaj pa (od leve) Tim Gajser in Klemen Gerčar sodita med dirkače MXGP svetovnega prvenstva, veteran Jaka Može bo glavna zvezda na dirki DP v Beli krajini

V Beli krajini se je veliko spremenilo, izboljšalo, obnovilo: še posebej ko gre za motokros: »Poskusili smo narediti preobrat,« pravi Ivo Kambič, predsednik AMD Kolpa MXS in tudi sicer velik ljubitelj, organizator in navdušenec nad športom in starodobniki. »Ime kluba smo spremenili v Kolpa MXS, da poudarimo svojo geografsko lego in ponos regije tudi na področju MX športa. Hkrati smo delo kluba na novo organizirali ter predvsem naredili veliko sprememb in izboljšav na stezi. Velik delež je prispeval tudi dirkač in veteran Stane Pečjak, sicer vrhunski mojster buldožerja, ki je izboljšavam na stezi lastnoročno posvetil številne delovne in strojne ure. Steza je sedaj veliko boljša, hitrejša, atraktivna, za gledalce pa še bolj pregledna, skoki so višji in daljši. Prva dirka na prenovljeni stezi bo zagotovo zelo zanimiva,« pravi Ivo Kambič, izkušeni organizator iz AMD Kolpa MXS.

Stanko Špehar, vodja organizacijskega odbora je dodal: »Izboljšali in prenovili smo sistem polivanja steze, dostop v boksih in parkirišča. Gledalci bodo sedaj lahko videli več in bolja, a smo pri tem seveda pazili tudi na varnost. Obetamo si tudi lepo vreme in odlične nastope najboljših dirkačev v Sloveniji. Posebnost pa je tudi sodelovanje s Hrvaško, saj bodo na stezi tudi najboljši dirkači iz naše soseščine, tako da bodo dirke še bolj polne in napete v vseh kategorijah,« povdarja Stanko Špehar, tudi sam občasno ljubiteljski veteranski dirkač.

Prve dirke v najnižjih kategorijah se začnejo ob 11. uri, prva vožnja elitnega razreda MX Open in MX2 bo sledila ob 13. uri. Dirke se bodo končale po 17. uri, takoj po koncu pa bo podelitev pokalov najboljšim. Cena vstopnice je za otroke do 12. leta je 5 evrov, za odrasle pa 10 evrov.

Zanimivo bo v vseh kategorijah, ne le v najmočnejši! V kategoriji MX2 bo Jan Pancar (AMD Šentvid) skušal nadaljevati niz neporaženosti v letošnji sezoni, na dveh dirkah je osvojil vseh sto točk. Matevž Robek (MK Fire Group) si je po prvih dveh dirkah državnega prvenstva privozil vodstvo v kategoriji MX 125, kjer pa so motokrosisti zelo izenačeni.

V kategorijah MX 50 junior, MX 65 in MX 85 bodo tokrat tekmovali vsi najboljši, na čelu z vodilnimi Miho Vrhom (MSK Notranjska), Jako Peklajem (AMD Šentvid) in Galom Hauptmanom (AMD Šentvid), predvsem pa bo zanimivo videti, kje so v primerjavi s konkurenti iz Hrvaške naši mladi motokrosisti.

Poleg najmlajših, bodo na dirki tekmovali tudi najstarejši. Pri veteranih nad štirideset let je letos še nepremagan Borut Koščak (AMD Šentvid). Družino Gajser bo zastopal samo Bogomir, ki bo na tretji dirki državnega prvenstva branil vodstvo v kategoriji veteranov nad petdeset let.

Na prenovljeni stezi Krupa v organizaciji AMD Kolpa MXS nas čaka zanimiv, razburljiv in atraktiven motoristični konec tedna.

L. M., Foto: Goran Krošelj in AMZS