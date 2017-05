Razstava Umetniki za karitas gostuje v dolenjski prestolnici

13.5.2017 | 19:15

Ciril Murn (na levi) na otvoritvi razstave.

Novo mesto - Predsednik Škofijske Karitas Novo mesto Ciril Murn je včeraj v Baragovem zavodu odprl likovno razstavo z naslovom Umetniki za karitas.

Gre za potujočo razstavo likovnih del, ki so jih umetniki ustvarili na že tradicionalni, istoimenski mednarodni likovni koloniji, ki vsako leto v organizaciji Škofijske karitas Koper avgusta poteka na Sinjem vrhu nad Ajdovščino. Tokrat je šlo že za 22. kolonijo in razstavo po vrsti, potekala pa je pod geslom Pogum vse ljudstvo v deželi, govori Gospod (Ag 2,4). Na njej so ustvarjali izbrani likovni ustvarjalci iz domovine in tujine - Zdravko Dolinšek, Andrej Kosič, Jurij Kravcov, Petar Lazarevič, Miloš Marc, Jasna Merku, Alina Asberga Nabergoj, Patricija Simonič in Suzana Švent - pridružili so se jim tudi strokovni sodelavci in pomočniki ter ob dnevu odprtih vrat še udeleženci preteklih kolonih in drugi.

»Pogum potrebujemo sodelavci karitasa, pogum potrebujejo umetniki, ki tretji teden v avgustu darujejo za ljudi v stiski, pogum potrebujejo tudi ljudje, ki jim pomagamo. Nekdo, ki je danes darovalec, bo lahko jutri prosilec pomoči,« je v Baragovem centru poudarila voditeljica projekta Umetniki za karitas Jožica Ličen in omenila, da je novomeška razstava že 272. po vrsti.

Razstavljena dela je predstavila Anamarija Stibilj Šajn (v sredini).

Kot je na otvoritvi razstave povedala likovna kritičarka Anamarija Stibilj Šajn, sodelujoči umetniki niso omejeni ne v vsebinskem smislu ne v likovni govorici, in prav zato so dela tako raznolika in pestra, samosvoja in prepričljiva. »Razstava pokaže, kakšna pota ubira sodobna likovna umetnost,« je dejala in kot posebnost kolonije poudarila plemenit namen oz. karitativna noto, saj ima kolonija vedno jasen cilj - pomagati sočloveku v stiski. Nastala dela so na ogled po različnih slovenskih krajih - pričujoča razstava v Novem mestu je bila še pred dnevi na ogled v Rimu - in so naprodaj, izkupiček pa je namenjen blažitvi socialne stiske posameznikov, družin, brezposelnih, brezdomcev itd. Kolonija in razstava torej vabita k sočutju, tudi v dolenjski prestolnici, kjer je na ogled še okrog 45 del.

Zahvala dr. Janezu Grilu.

Otvoritveno slovesnost je vodil dr. Janez Gril, ki se mu je Jožica Ličen za dobro sodelovanje zahvalila s podarjeno sliko. Razstavo je pospremil kulturni program, v katerem so nastopili učenci in prof. Vokalne akademije Jurija Slatkonje: Maja Špiler na flavti, Jakob Broderič na klavirju, prof. Mojca Jenič in pevec Matej Mohorič.

Razstava Umetniki za karitas bo na ogled dva tedna, vsak dan v času delovanja Karitasa v Baragovem zavodu na Smrečnikovi ulici, to je do 15. ure.

Besedilo in foto: L. Markelj

